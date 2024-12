A Comissão Política Nacional do PPM, que integra o governo dos Açores, manifestou esta terça-feira apoio a uma eventual candidatura do almirante Gouveia e Melo às eleições presidenciais de 2026.

Numa nota enviada à agência Lusa pelo secretário-geral da Comissão Política Nacional do PPM, Paulo Estêvão, que integra o Governo Regional dos Açores, de coligação com o PSD e CDS-PP, considera-se que o almirante “reúne as condições necessárias para assumir a chefia do Estado”, tendo em conta as “condições extraordinárias em que o país se encontra”.

“A fragmentação do sistema político nacional, nomeadamente a nível da Assembleia da República e das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, exige a presença de um chefe de Estado politicamente independente, que possa constituir um referencial de estabilidade, de isenção e de mediação entre os diversos agentes políticos”, considera Paulo Estêvão.

O PPM integrou a coligação Aliança Democrática (AD), com o PSD e o CDS-PP, que venceu as eleições legislativas em março e conduziu à formação do Governo liderado por Luís Montenegro.

É o primeiro partido político a assumir publicamente o apoio a uma candidatura presidencial.

Para Paulo Estêvão, os acordos de coligação que o PPM assinou, a nível nacional e nos Açores, no âmbito da AD, “excluem as eleições presidenciais” e em “nada belisca a coesão da coligação existente entre o PSD, o CDS-PP e o PPM no quadro político nacional e nos Açores”.

De acordo com o dirigente monárquico, “pela sua afirmação política independente, no quadro político nacional, nomeadamente no que diz respeito à sua independência em relação aos grandes partidos nacionais que se revezam rotativamente no poder”, o almirante Gouveia e Melo “está em condições de garantir a estabilidade das instituições”.

Gouveia e Melo vai passar à reserva logo após o término do seu mandato, em 27 de dezembro, considerando que “não faz sentido, depois de sair da Marinha, continuar com uma sombra relativamente à Marinha”.

O almirante, que nunca confirmou nem afastou a possibilidade de entrar na corrida a Belém, afirmou que vai passar a uma “nova fase” da sua vida, mas sem especificar qual, numa altura em que o seu nome é apontado como um dos eventuais candidatos às eleições presidenciais de 2026.

As candidaturas presidenciais são apresentadas ao Tribunal Constitucional (TC) até 30 dias antes da data da eleição, e têm de ser subscritas por um mínimo de 7.500 e um máximo de 15 mil cidadãos eleitores. Só depois de validadas pelo TC as candidaturas são oficiais.