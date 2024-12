Nas últimas semanas no comando do FC Porto, ainda com a dúvida para fora sobre a continuidade ou não no papel de treinador dos azuis e brancos quando tudo estava mais do que resolvido em termos internos (a não ser a questão do acordo para a rescisão de contrato, após a renovação feita por Pinto da Costa uns dias antes das eleições), Sérgio Conceição ia falando com o representante, Jorge Mendes, à espera de notícias sobre o futuro e sobre a Serie A. Era ali, em Itália, que o técnico apostava todas as fichas. Era no AC Milan, de Itália, que estava a grande oportunidade para continuar no ativo. Entretanto, Paulo Fonseca foi confirmado.

Com todas as portas do calcio fechadas, incluindo outras que nos sete anos anteriores chegaram a andar mais do que entreabertas sem confirmação final como o Nápoles ou a Lazio, Sérgio Conceição foi preferindo fazer um período sabático. Renovou a equipa técnica que deixou de contar com Vítor Bruno, foi observando muitos jogos de futebol, começou a preparação para aquele que seria o próximo desafio. Nesse hiato, não faltaram convites. Do Médio Oriente (de países diferentes), de França, do Brasil. Não faltaram abordagens, de alguns dos principais campeonatos europeus. Agora, o regresso está próximo e pode surgir via… AC Milan.

De acordo com a imprensa italiana, o empate dos rossoneri em San Siro com a Roma, que não só atrasou ainda mais a equipa em relação ao primeiro lugar mas também às quatro posições de acesso à Champions, pode ter sido a gota de água para a mais do que provável saída de Paulo Fonseca, técnico português que foi expulso nos minutos finais do encontro deste domingo. Nesse sentido, o ex-treinador do FC Porto é agora apontado como o principal candidato ao lugar, com a Gazzetta dello Sport a avançar que existe um acordo verbal para a contratação. O Observador sabe que o interesse é real, que não é apenas de agora mas que não terá desenvolvimentos até que exista uma decisão sobre o futuro de Fonseca por respeito ao homólogo que, curiosamente, também foi substituído do comando da Roma por um português (José Mourinho).

Em atualização