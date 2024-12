O AC Milan oficializou esta segunda-feira a saída do treinador Paulo Fonseca, poucas horas depois de o português ter confirmado que tinha sido demitido do cargo, na sequência do empate com a Roma, para a Liga italiana de futebol.

“O AC Milan anuncia que dispensou Paulo Fonseca do cargo de treinador da equipa principal. O clube agradece-lhe o seu grande profissionalismo e deseja-lhe o melhor para o futuro”, informaram os rossoneri, através do site oficial.

No domingo, o próprio técnico tinha comunicado o final da ligação entre as duas partes, logo após o empate 1-1 em casa com a Roma, para a 18.ª jornada da Serie A, que deixou a formação de Milão na oitava posição da prova.

“É verdade, falei com a direção e demitiram-me. É a vida”, declarou o próprio, aos microfones da Sky Sports, após o duelo com os romanos.

O técnico português de 51 anos tinha chegado ao emblema italiano no início da temporada 2024/25, após duas épocas no Lille, mas conseguiu apenas 12 vitórias em 24 encontros, deixando os milaneses no oitavo lugar da Serie A, em posição de play-off na fase de liga da Liga dos Campeões, nos quartos de final da Taça de Itália e nas meias-finais da Supertaça.

No AC Milan, clube sete vezes campeão europeu no qual joga o luso Rafael Leão, Fonseca teve a segunda experiência em Itália, após ter orientado a Roma (2019-2021), numa carreira no estrangeiro em que foi três vezes campeão da Ucrânia pelo Shakhtar Donetsk.

Antes, o antigo defesa treinou FC Porto (uma Supertaça) e Sporting de Braga (uma Taça de Portugal), além de Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, 1.º de Dezembro, Odivelas e Pinhalnovense.

Segundo a imprensa desportiva italiana e também a portuguesa, o sucessor de Paulo Fonseca será outro luso, no caso Sérgio Conceição, que está sem clube desde que abandonou o FC Porto no último verão e que se prepara para regressar a Itália, onde jogou na Lazio, no Parma e no rival Inter Milão.