O português Luís Costa foi desclassificado dos Jogos Paralímpicos Paris2024 devido a um caso de doping, e perderá a medalha de bronze conquistada no contrarrelógio de ciclismo de estrada da classe H5, anunciou o Comité Paralímpico Internacional (IPC).

“Como resultado da sua violação, os resultados do atleta obtidos nos Jogos Paralímpicos Paris2024 são anulados, juntamente com todas as consequências resultantes (incluindo a perda de quaisquer medalhas, pontos e prémios)”, refere um comunicado do IPC, divulgado em 18 de dezembro passado.

O organismo que tutela o desporto paralímpico indica ainda que irá “encaminhar o caso para a União Ciclista Internacional (UCI), a quem cabe decidir a aplicação de eventuais sanções”.

Luís Costa, de 51 anos, acusou positivo num controlo realizado durante os Jogos Paris2024, tendo acusado consumo de clortalidona, um diurético, resultado que foi confirmado pela contra-análise.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A retirada da medalha, conquistada numa prova em que o português ficou atrás do neerlandês Mitch Valize e do francês Loic Vergnaud, ouro e prata, respetivamente, e à frente do chinês Qiangli Liu (quarto), diminui de sete para seis o número de pódios conquistados por Portugal nos Jogos Paralímpicos Paris2024.

Contactado pela agência Lusa, o Comité Paralímpico de Portugal confirmou ter sido notificado pelo IPC da decisão de desclassificar o ciclista, esclarecendo que o total de medalhas conseguidas por Portugal em 12 participações em Jogos Paralímpicos desce de 101 para 100.