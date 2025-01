O festival literário Lisboa 5L regressa em maio, pela primeira vez, sem um diretor artístico já que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) decidiu assumir a direção do festival que tem entre os objetivos a promoção da língua, da literatura, dos livros, das livrarias e da leitura. A quinta edição do certame vai acontecer na Fábrica de Unicórnios, no Hub Criativo do Beato, sob o tema “Cultura e Inovação”.

Questionada pelo Observador sobre o estado do concurso para a direção artística do Lisboa 5L, que deveria ter aberto no ano passado, o departamento de comunicação do município liderado por Carlos Moedas respondeu que “a próxima edição do Festival 5L, que se irá realizar no início do mês de maio de 2025, terá direção artística da Câmara Municipal de Lisboa, através da sua Rede de Bibliotecas Municipais”.

Em 2024, a quinta edição do Lisboa 5L chegou a estar anunciada, mas, a dias do festival, a CML anunciou que o evento não ia acontecer e que o formato estava a ser “repensado”, só regressando no ano seguinte. Desde o início do 5L, em 2020, que o diretor artístico era o livreiro José Pinho, que morreu a 30 de maio de 2023. Como este tinha tinha sido escolhido por concurso público não podia, do ponto de vista jurídico, ser substituído. Ao jornal Público, o executivo lisboeta garantia então que ia lançar em junho de 2024 um novo concurso para a escolha de um novo diretor. Mas tal nunca aconteceu.

No Instagram do festival, a última publicação, a 3 de maio de 2024, refere que “O Festival Lisboa 5L terá lugar de 1 a 5 de maio de 2025 e a CML prevê para breve a abertura do Concurso Público para a sua Direção Artística”. O Observador questionou a CML sobre os motivos para a não abertura do concurso, mas não obteve resposta.

Edição sob o tema “cultura e a inovação” na Fábrica de Unicórnios

Há meses que as redes sociais e páginas oficiais do festival não são atualizadas. Mas a 22 de outubro, numa reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, Carlos Moedas já tinha antecipado o tema e o local da próxima edição. Questionado por uma deputada do PCP sobre o futuro do festival, o presidente da Câmara de Lisboa garantia: “O Festival 5L não foi cancelado. O Festival 5L vai-se realizar em maio e vai ter como tema a cultura e a inovação”. “Vai ser na Fábrica de Unicórnios com o apoio da família, com um reforço na Câmara Municipal de Lisboa. Vai ser sobretudo a nossa direção de cultura que vai gerir o festival, vamos ter vários curadores”, revelava Moedas.

A ideia de um festival literário na capital nasceu de uma proposta do Partido Comunista, apresentada em 2018 através do então vereador João Ferreira e da deputada municipal (e escritora) Ana Margarida de Carvalho. A Câmara Municipal de Lisboa aprovou a proposta e lançou um concurso público que escolheu como diretor, por um período de três anos, José Pinho — conhecido proprietário da livraria Ler Devagar, em Lisboa, e responsável pelo FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos. O título 5L diz respeito a “Língua, Literatura, Livros, Livrarias, Leitura”.