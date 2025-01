A Câmara de Lisboa está a reforçar desde quinta-feira as medidas de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente para mitigar os efeitos das baixas temperaturas, indicou esta terça-feira a vereadora dos Direitos Sociais.

Sofia Athayde (CDS-PP) foi questionada durante a reunião da Assembleia Municipal de Lisboa pelo deputado único do PAN, António Morgado Valente, sobre as medidas a implementar na capital face à previsão de agravamento das condições climáticas nos próximos dias, com uma vaga de frio.

Em resposta, a vereadora com o pelouro dos Direitos Sociais assegurou que a Câmara de Lisboa está a acompanhar e a monitorizar a situação, referindo que há um aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que se refere ao distrito de Lisboa, mas será “uma situação passageira”, prevendo-se que na capital a temperatura mínima seja de 4ºC na quarta-feira e de oito graus celsius na quinta-feira.

“Temos estado a acompanhar, mas, no entanto, desde dia 9 de janeiro a Câmara Municipal de Lisboa tomou as necessárias medidas de reforço junto das populações mais vulneráveis“, sublinhou, referindo que esse trabalho está a ser acompanhado pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção de Sem-Abrigo (NPISA) e pelo Departamento para os Direitos Sociais.

No que diz respeito ao NPISA, segundo a autarquia lisboeta, foi feita a “sensibilização, junto dos parceiros e equipa, no sentido de providenciarem os ajustes necessários nas equipas técnicas de rua, área de saúde, distribuição alimentar e voluntariado, assim como nos centros de alojamento temporário”.

Já o Departamento para os Direitos Sociais tem levado a cabo a “manutenção de vigilâncias aos grupos mais vulneráveis e aos que estão abrangidos pelo projeto Radar”.

Sofia Athayde explicou ainda que a ativação do plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo perante o tempo frio “deve ser ponderada quando se prevejam valores diários de temperatura mínima igual ou abaixo dos três graus durante pelo menos 48 horas”.

A Câmara do Porto anunciou que vai abrir esta terça e quarta-feira à noite as estações de metro do Campo 24 de Agosto e Casa da Música, para acolher pessoas em situação de sem-abrigo devido às baixas temperaturas

Na sua página oficial, o município, liderado pelo independente Rui Moreira, referiu que ativou o nível amarelo do Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, o segundo de quatro patamares, devido à previsão de temperaturas abaixo dos 3ºC durante as próximas 48 horas.

Além das estações de metro, também o Centro de Acolhimento de Emergência (CAE) Joaquim Urbano estará aberto com 30 camas disponíveis e transporte em caso de necessidade.

Os 18 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido ao frio na quarta-feira, segundo o IPMA, encontrando-se já esta terça-feira 14 distritos em aviso amarelo.

De acordo com a página do IPMA, encontram-se já esta terça-feira em aviso amarelo, igualmente pelo tempo frio, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal.

Estes distritos têm aviso válido até às 9h00 de quarta-feira devido à “persistência de valores baixos da temperatura mínima”, explica o IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.