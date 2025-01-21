À entrada para o Open da Austrália, que já arrancou há mais de uma semana em Melbourne, não era difícil imaginar que as esperanças espanholas estavam totalmente depositadas em Carlos Alcaraz. Atualmente, e já depois da eliminação do tenista contra Novak Djokovic, as esperanças espanholas viraram o azimute — e tudo porque Paula Badosa fez o que ainda não tinha feito.
Na madrugada desta terça-feira, a espanhola de 27 anos venceu Coco Gauff em dois sets (7-5, 6-4) e alcançou pela primeira vez as meias-finais de um Grand Slam. A tenista nunca tinha chegado tão longe num major, caindo nos quartos de final tanto em Roland Garros 2021 como no US Open 2024, e tornou-se a quarta espanhola a integrar as quatro finalistas de um Grand Slam depois de Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez e Garbiñe Muguruza.
Believe it, Badosa ✨@paulabadosa #AO2025 pic.twitter.com/7MsZ9d07db
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2025
Depois da vitória contra a norte-americana, que conquistou o US Open em 2023, Paula Badosa contou que recentemente até achou que não poderia continuar a carreira. A espanhola sofreu uma fratura de stress na coluna no ano passado, ouviu dezenas de médicos dizerem que não conseguiria voltar aos courts e teve de passar por um logo período de tratamento com injeções e infiltrações. Decidiu recuperar a equipa que a levou à conquista de Indian Wells em 2021, o maior título da carreira, e voltou a contratar o preparador físico David Antona e o psicólogo e nutricionista Daniel de la Serna.
“Houve um momento no ano passado em que estive muito perto de me retirar, porque percebi que não estava ao nível. A minha coluna não estava a responder. Não estava a encontrar soluções. Dei-me uma última oportunidade para perceber como acabava a temporada. E aqui, nas meias-finais do Open da Austrália. Sinto-me orgulhosa por tudo o que superei, principalmente a nível mental”, explicou Paula Badosa, que começou o Grand Slam a pedir apoio para o namorado, Stefanos Tsitsipas, que foi surpreendentemente eliminado logo na primeira ronda.
First Grand Slam semifinal, first win against a Top 10 opponent in a Grand Slam – Paula Badosa, this was a lesson in class and conviction ????????@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • @paulabadosa • #AO2025 pic.twitter.com/O14jgI05KT
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2025
Nas meias-finais, a espanhola já sabe que vai enfrentar Aryna Sabalenka, a melhor amiga que tem no Tour e que é a grande favorita à conquista do Open da Austrália. Independentemente do que acontecer, para além de já ter feito o que nunca tinha alcançado, Paula Badosa também já sabe que a prestação em Melbourne garante o regresso ao top 10 do ranking WTA e à verdadeira elite do ténis mundial.
“Já cheguei a ser número 2 do mundo, mas agora estou muito mais madura, sou melhor. Sou uma pessoa emotiva e às vezes deixei que as circunstâncias me controlassem. Mas agora quero mostrar o meu ténis, de uma vez por todas. Estou muito orgulhosa da maneira como estou a jogar”, disse, ainda em court, depois da vitória mais importante da carreira.
SEMIS! ????????????????
¡Seguimos! pic.twitter.com/FEYNct7hIK
— Paula Badosa (@paulabadosa) January 21, 2025