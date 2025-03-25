A Polícia Judiciária, em colaboração com a Marinha portuguesa e autoridades de vários países, intercetou submarino com cerca de sete toneladas de cocaína, vindo da América do Sul, confirmou a PJ em comunicado. A operação decorreu na quinta-feira passada e envolveu a interceção de um submarino construído por um cartel sul-americano que tinha zarpado do Brasil, da zona de Macapá (Amazonas) e se dirigia para a Península Ibérica.

“Na embarcação, intercetada em pleno Oceano Atlântico, a cerca de 500 milhas náuticas a sul dos Açores, seguiam cinco tripulantes, juntamente com as cerca de sete toneladas de droga, droga esta que teria como destino final diversos países do continente europeu”, pode ler-se no comunicado. São cinco homens de nacionalidades brasileira, colombiana e espanhola (da Andalusia, segundo o jornal La Voz de Galicia), que foram capturados graças a cooperação entre autoridades internacionais.

Entre essas autoridades estão a norte-americana DEA e a polícia espanhola. “A operação Nautilus, em que participaram, além da PJ, a Marinha e a Força Aérea portuguesas, a Guardia Civil de Espanha, a Drug Enforcement Administration do EUA e a National Crime Agency do Reino Unido, teve origem em informação partilhada pela Guardia Civil no Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, e é desenvolvida em inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal”, diz a PJ.

Segundo o jornal espanhol La Voz de Galicia, o submarino teria como destino Sines. A PJ agendou para as 15h30 desta terça-feira uma conferência de imprensa para dar mais detalhes sobre este caso.

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O submarino foi tomado pela Marinha e está a ser rebocado para a costa portuguesa, aonde deve chegar até quarta-feira. Apesar de ser um método usado com frequência por cartéis de droga, é a primeira vez que um submarino deste género é intercetado por Portugal no Oceano Atlântico.

Ministro da Defesa destaca “importância das Forças Armadas em tempo de paz”

Numa reação à operação que envolveu dois ramos das Forças Armadas Portuguesas, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, enalteceu a cooperação entre entidades policiais e militares na operação Nautilus, considerando que este trabalho mostra a importância das Forças Armadas também em tempo de paz.

Em declarações aos jornalistas no Ministério da Defesa Nacional, Nuno Melo destacou o “trabalho extraordinário da Polícia Judiciária, a par da Marinha Portuguesa e da Força Aérea” que “permitiu a apreensão de mais 6,5 toneladas de cocaína”.

“Não poderia deixar de, a esse propósito, chamar a atenção para a importância também das Forças Armadas em tempo de paz”, disse.

Para o ministro, “esta é uma operação que mostra a excelência da Polícia Judiciária na coordenação de toda a investigação que leva a esta apreensão, mas também uma cooperação que é inexcedível e virtuosa com as Forças Armadas”.

“E foi deste esforço conjugado que se conseguiu o sucesso de uma operação que, pelos números, fala por si e também pelo caráter inédito dos dispositivos utilizados”, destacou.

Segundo Nuno Melo, é bom que os portugueses tenham noção que “em tempos de paz as Forças Armadas não estão fechadas em quartéis” e estão empenhadas em muitas ações, entre as quais “o combate à criminalidade altamente sofisticada, utilizando meios que não são apenas pensados para a guerra”.

Deixando um “palavra de grande apreço” aos responsáveis máximos da PJ, da Marinha e da Força Aérea, o ministro considerou que esta operação “mostra a importância da cooperação internacional na investigação e no combate à criminalidade, mas também no plano interno da cooperação”.

“Este é um sucesso que, através de Portugal, tem uma dimensão internacional”, elogiou.

Para o ministro, “a Defesa Nacional foi trazida para a linha da frente das preocupações da política”.

“Hoje de resto, o Diário de Notícias mostra um gráfico muito interessante, que ajuda a perceber como, ao longo dos últimos anos, o desinvestimento nas Forças Armadas foi quase constante, e houve um grande desfazamento entre as previsões de investimento e aquilo que realmente foi aplicado nas Forças Armadas”, referiu.

Nuno Melo apontou que em 2024 “esse ciclo foi invertido de forma radical”, apontando esse investimento como “uma das grandes notas de muito sucesso da governação em 11 meses”.

A Polícia Judiciária classificou como “um rude golpe numa organização criminosa” a operação Nautilus, que resultou na apreensão de sete toneladas de droga e na detenção de cinco suspeitos, num submarino, a 500 milhas dos Açores.

Os suspeitos, com três nacionalidades diferentes (Brasil, Colômbia e Espanha) deverão ser presentes a um juiz de instrução criminal na quarta-feira, em Lisboa, indicou o diretor nacional da PJ, Luís Neves, em conferência de imprensa conjunta com os responsáveis das várias forças envolvidas, incluindo a Guardia Civil de Espanha.