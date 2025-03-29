A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um da hierarquia mundial, conquistou este sábado o WTA 1.000 de Miami, ao impor-se na final diante da norte-americana Jessica Pegula, em dois parciais.

No torneio de piso rápido norte-americano, a melhor tenista da atualidade precisou de uma hora e 30 minutos para ultrapassar a opoente, atual quarta do ranking, por 7-5 e 6-2.

“Graças a Deus a chuva parou. Foi como se Miami estivesse a chorar por eu ter vencido este torneio. Gostei de jogar aqui a cada minuto”, manifestou a número um mundial, após erguer o segundo troféu em 2025, depois do WTA 500 em Brisbane, Austrália, em janeiro.

Este é o 19.º título de singulares da carreira conquistado pela jogadora bielorrussa, o oitavo desta categoria.