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DGAV assegura ter atuado "de forma pronta e imediata" no caso Lusiaves

Este artigo tem mais de 1 ano

Foram desencadeadas ações inspetivas e adotadas medidas corretivas, como um processo contraordenacional, após as denúncias de maus tratos a animais por trabalhadores numa exploração da Lusiaves.

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O grupo Lusiaves suspendeu quatro funcionários de uma exploração na Figueira da Foz, depois de a associação Frente Animal ter divulgado imagens que mostram trabalhadores a agredir os animais e dezenas de frangos feridos e mortos

NARENDRA SHRESTHA/EPA

O grupo Lusiaves suspendeu quatro funcionários de uma exploração na Figueira da Foz, depois de a associação Frente Animal ter divulgado imagens que mostram trabalhadores a agredir os animais e dezenas de frangos feridos e mortos

NARENDRA SHRESTHA/EPA

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária assegurou esta sexta-feira ter atuado “de forma pronta e imediata”, após as denúncias de maus tratos a animais numa exploração da Lusiaves, instaurando um processo contraordenacional.

“A DGAV esclarece que, ao contrário do que tem vindo a ser afirmado publicamente, atuou de forma pronta e imediata logo após a denúncia inicial”, afirmou, em comunicado.

Foram assim desencadeadas ações inspetivas e adotadas medidas corretivas, como um processo contraordenacional.

O grupo Lusiaves suspendeu quatro funcionários de uma exploração na Figueira da Foz, depois de a associação Frente Animal ter divulgado imagens que mostram trabalhadores a agredir os animais e dezenas de frangos feridos e mortos.

Lusiaves perde selo de bem-estar animal após divulgação de imagens com agressões

As imagens foram divulgadas na rede social Instagram da associação durante o fim-de-semana e, alegadamente, foram captadas em novembro numa quinta do grupo na Figueira da Foz certificada com o selo Welfair desde 2022.

Na publicação podem ver-se trabalhadores a agredir os animais, aves feridas, com asas partidas e órgãos expostos, e dezenas de animais mortos.

Lusiaves investigada por certificador que atribuiu selo de bem-estar animal

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