DGAV assegura ter atuado "de forma pronta e imediata" no caso Lusiaves

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária assegurou esta sexta-feira ter atuado “de forma pronta e imediata”, após as denúncias de maus tratos a animais numa exploração da Lusiaves, instaurando um processo contraordenacional.

“A DGAV esclarece que, ao contrário do que tem vindo a ser afirmado publicamente, atuou de forma pronta e imediata logo após a denúncia inicial”, afirmou, em comunicado.

Foram assim desencadeadas ações inspetivas e adotadas medidas corretivas, como um processo contraordenacional.

O grupo Lusiaves suspendeu quatro funcionários de uma exploração na Figueira da Foz, depois de a associação Frente Animal ter divulgado imagens que mostram trabalhadores a agredir os animais e dezenas de frangos feridos e mortos.

As imagens foram divulgadas na rede social Instagram da associação durante o fim-de-semana e, alegadamente, foram captadas em novembro numa quinta do grupo na Figueira da Foz certificada com o selo Welfair desde 2022.