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Renault Scénic E-Tech. Agora mais equipado e funcional

Este artigo tem mais de 1 ano

A Renault introduziu uma série de melhorias no Scénic eléctrico, que vão desde a optimização da eficiência energética ao conforto e segurança. Saiba aqui o que muda (para melhor).

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Com um adaptador bidireccional, o Scénic pode agora carregar trotinetas ou bicicletas eléctricas

Com um adaptador bidireccional, o Scénic pode agora carregar trotinetas ou bicicletas eléctricas

À semelhança do que acontece com a concorrência, também a Renault não descura a necessidade de ir melhorando e actualizando a sua oferta de modelos exclusivamente a bateria. Daí que, depois de o Mégane eléctrico ter simplificado a gama e introduzido novidades como o One Pedal e o carregamento bidireccional, agora tenha chegado a vez de também o Scénic E-Tech passar a beneficiar de uma série de funcionalidades e equipamentos que prometem melhorar a vida a bordo, optimizar a gestão energética e, tão importante quanto isso, reforçar o leque de argumentos comerciais deste crossover francês que disputa as vendas no concorrido segmento C.

Entre as novidades, um dos destaques vai para a disponibilização de mais um nível de regeneração de energia na travagem, conduzindo com recurso ao One Pedal, tecnologia já bem conhecida entre nós e de que a Nissan foi pioneira, ao introduzir pela primeira vez o chamado e-Pedal no Leaf em 2017. Significa isto que, a partir de agora, o condutor do Scénic pode optar por recorrer exclusivamente ao pedal direito para acelerar, desacelerar e até imobilizar por completo o veículo, poupando assim os travões (o desgaste das pastilhas). Alegadamente, esta solução não só se traduz numa utilização mais prática como contribui para uma maior eficiência energética, ao optimizar a travagem regenerativa, podendo este update ser efectuado nas unidades já em circulação que tenham patilhas no volante.

O interior do Scénic E-Tech foi claramente projectado para oferecer conforto e funcionalidade
25 fotos

A par disso, o ponta de lança da nova geração de modelos eléctricos da Renault passa a oferecer novos carregadores bidireccionais. No imediato (e de série), um carregador de 11 kW AC e, lá mais para a frente, como opcional, um carregador de 22 kW que permite “extrair” mais 80 km de autonomia em meia hora de ligação a um posto de carga. Além de receber, o Scénic E-Tech também pode fornecer energia, pois passa a estar dotado com um adaptador bidireccional que lhe permite usar a bateria como uma espécie de power bank para alimentar pequenos aparelhos eléctricos, funcionando como se fosse uma tomada de 220 V (potência máxima de 3,7 kW).

Em matéria de conforto, os bancos da frente foram o centro das atenções no upgrade do Scénic nas versões de topo Esprit Alpine e Iconic. A primeira passa oferecer de série regulação eléctrica em seis direcções, ao passo que a segunda, também com bancos da frente aquecidos e reguláveis electricamente, exibe novos estofos e assentos redesenhados para proporcionar maior apoio lateral.

No domínio da segurança, a evolução faz-se por meio de uma câmara instalada no pilar A, do lado do condutor. O novo equipamento não só reconhece quem vai ao volante como permite a adaptação das configurações do veículo ao respectivo perfil de utilizador, além de alertar o condutor para a necessidade de parar e descansar, sempre que detecta sinais de fadiga.

Recorde-se que o Scénic E-Tech é, neste momento, comercializado em Portugal por valores a partir de 40.690€, propondo 170 ou 220 cv de potência e uma autonomia de 430 ou até 625 quilómetros, consoante a bateria. Eminentemente virado para satisfazer as necessidades da família, este eléctrico da Renault oferece a bordo uma experiência de conectividade em permanente actualização, já que o sistema multimédia mantém os principais serviços e aplicações da Google. A isso junta-se nesta actualização a manutenção conectada, ou seja, o proprietário passa a ser informado de quando se deve dirigir a uma oficina da marca.

Proponha uma correção, sugira uma pista: scarvalho@observador.pt

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