Renault Scénic E-Tech. Agora mais equipado e funcional

À semelhança do que acontece com a concorrência, também a Renault não descura a necessidade de ir melhorando e actualizando a sua oferta de modelos exclusivamente a bateria. Daí que, depois de o Mégane eléctrico ter simplificado a gama e introduzido novidades como o One Pedal e o carregamento bidireccional, agora tenha chegado a vez de também o Scénic E-Tech passar a beneficiar de uma série de funcionalidades e equipamentos que prometem melhorar a vida a bordo, optimizar a gestão energética e, tão importante quanto isso, reforçar o leque de argumentos comerciais deste crossover francês que disputa as vendas no concorrido segmento C.

Entre as novidades, um dos destaques vai para a disponibilização de mais um nível de regeneração de energia na travagem, conduzindo com recurso ao One Pedal, tecnologia já bem conhecida entre nós e de que a Nissan foi pioneira, ao introduzir pela primeira vez o chamado e-Pedal no Leaf em 2017. Significa isto que, a partir de agora, o condutor do Scénic pode optar por recorrer exclusivamente ao pedal direito para acelerar, desacelerar e até imobilizar por completo o veículo, poupando assim os travões (o desgaste das pastilhas). Alegadamente, esta solução não só se traduz numa utilização mais prática como contribui para uma maior eficiência energética, ao optimizar a travagem regenerativa, podendo este update ser efectuado nas unidades já em circulação que tenham patilhas no volante.

O interior do Scénic E-Tech foi claramente projectado para oferecer conforto e funcionalidade 25 fotos

A par disso, o ponta de lança da nova geração de modelos eléctricos da Renault passa a oferecer novos carregadores bidireccionais. No imediato (e de série), um carregador de 11 kW AC e, lá mais para a frente, como opcional, um carregador de 22 kW que permite “extrair” mais 80 km de autonomia em meia hora de ligação a um posto de carga. Além de receber, o Scénic E-Tech também pode fornecer energia, pois passa a estar dotado com um adaptador bidireccional que lhe permite usar a bateria como uma espécie de power bank para alimentar pequenos aparelhos eléctricos, funcionando como se fosse uma tomada de 220 V (potência máxima de 3,7 kW).

Em matéria de conforto, os bancos da frente foram o centro das atenções no upgrade do Scénic nas versões de topo Esprit Alpine e Iconic. A primeira passa oferecer de série regulação eléctrica em seis direcções, ao passo que a segunda, também com bancos da frente aquecidos e reguláveis electricamente, exibe novos estofos e assentos redesenhados para proporcionar maior apoio lateral.