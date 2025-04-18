Os distritos da Guarda e Castelo Branco vão estar, a partir das 18h00 desta sexta-feira, em aviso laranja devido à previsão de queda de neve, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, estende-se até às 06h00 de domingo.

Segundo o IPMA, prevê-se queda de neve acima de 1.600 metros, com acumulação que deverá ser superior a 30 centímetros e, a partir das 00h00 de sábado, acima de 1.000 a 1.600 metros de altitude, com acumulação até 10 centímetros.

Como impactos prováveis desta situação, o IPMA aponta “perturbação moderada causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo”, nomeadamente vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados. Os restantes distritos do país estão sem qualquer aviso meteorológico.