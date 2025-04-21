A líder do ranking mundial de ténis, a bielorrussa Aryna Sabalenka, foi esta segunda-feira derrotada em dois sets na final do torneio de Estugarda pela letã Jelena Ostapenko, que conquistou o nono título da carreira no circuito WTA.

Na terra batida, a 24.ª jogadora mundial bateu Sabalenka sem grandes dificuldades, por 6-4 e 6-1, entregando à bielorrussa a quarta derrota numa final deste exato torneio, que nunca venceu.

Já a letã, que esta segunda-feira conseguiu uma bela vitória ante a número um mundial e campeã de três “grand slam”, tem como grande destaque o triunfo em Roland Garros em 2017, coroando um caminho em Estugarda que também incluiu vencer a segunda cabeça de série, a polaca Iga Swiatek, nos quartos de final.

Ostapenko chegou, assim, aos nove títulos no circuito, mas este é o primeiro em mais de um ano para a antiga número cinco mundial.