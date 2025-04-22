Após a invasão da Ucrânia pelos russos, o Ocidente uniu-se contra o invasor, fechando as sua operações comerciais e industriais no país de Putin, ainda que encaixando perdas enormes. Já os chineses viram esta situação como mais uma forma de ter algum lucro, incrementando a exportação dos seus veículos para a Rússia e, agora, foram ainda mais longe.

Logo após a invasão de 2022 e a retirada dos ocidentais, os chineses passaram a exportar os seus modelos para a Rússia. Mas depararam-se com um problema, pois embora conseguissem satisfazer os clientes em busca de um veículo barato, não conseguiam atrair os russos mais exigentes, em busca de modelos mais rebuscados e com marcas reconhecidas. Um dos exemplos mais recentes foi o Nissan Patrol, que deixou de estar disponível na Rússia após o construtor japonês se ter retirado e vendido a sua operação ao construtor local Nami por apenas 1 euro.

O mais recente Nissan Patrol tem o selo da chinesa Oting, uma marca que parece ter sido criada especificamente para esta exportação algo disfarçada. Os veículos entram na Rússia através da também chinesa Sinomach Automotive e um dos modelos exportados é o Nissan Patrol, lá denominado Terra, que é produzido pela Zhengzhou-Nissan, uma joint venture a 50% entre a Nissan e a Dongfeng, construtor detido na totalidade pelo Estado chinês.

Juntamente com o Patrol também é exportada para a Rússia a pick-up Palasso, que na essência é a Rich 6 da Dongfeng. A Oting prepara-se ainda para aumentar a oferta de modelos da Nissan, no caso as pick-ups Rich 7 e Z9, em que a primeira não é mais do que a Nissan Navara “made in China”, sendo a segunda um modelo ligeiramente mais pequeno. A russa Kolesa revela mais pormenores desta importação “pela porta dos fundos”, não sendo evidente a posição da Nissan em relação a este negócio.