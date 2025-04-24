A Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, queixou-se esta quarta-feira de uma dívida do Turismo de Portugal (TP), que está a inviabilizar o pagamento de eventos já realizados desde o início do mandato.

O presidente do município, Pedro Santana Lopes, disse esta quarta-feira, em sessão de Câmara, que se trata de “um processo muito complicado” entre a autarquia e aquele instituto público.

O autarca queixou-se de uma dívida de cerca de um milhão de euros do TP, que passou a exigir que os pedidos de comparticipação financeira fossem efetuados antes do começo dos projetos municipais.

“Nunca foi exigido que os pedidos de comparticipação financeira fossem antes do início dos projetos“, lembrou Pedro Santana Lopes em declarações aos jornalistas, sublinhando que vários eventos organizados pelo município com financiamento do TP desde o início do seu mandato ainda não foram pagos.

O autarca salientou que tem sido “muito contido” e recordou que o seu executivo se reuniu com o TP várias vezes em Lisboa, onde lhes foi comunicado que os problemas estariam todos resolvidos, situação que ainda não se veio a verificar.

“Disseram várias vezes que iam pagar até ao final do ano, mas ainda não o fizeram e temos coisas por pagar desde o início do mandato“, enfatizou Pedro Santana Lopes, salientando que se tratam de dinheiros públicos.