Com mais ou menos resultados, que neste caso significa ganhar uma Taça da Liga e morrer na praia na Liga e na Taça de Portugal, Bruno Lage tem mostrado uma desconhecida capacidade de adaptar o seu discurso às circunstâncias, havendo esse exemplo paradigmático na viragem que revelou depois do famoso áudiogate na garagem do Estádio da Luz após a derrota com o Casa Pia em Rio Maior. A partir daí, mais do que nunca, o técnico foi deixando o discurso de ser “mais um” para se colocar como “um de nós”, em palavras a visar uma maior proximidade aos adeptos como uma espécie de elo de ligação entre quem está fora e dentro de campo. Nos momentos mais conturbados, Lage surpreende com visões que tentam desarmar a realidade. Agora, na antecâmara do decisivo encontro com o Bayern no Mundial de Clubes, não foi diferente. E nem as condições climatéricas adversas com perspetiva de mais de 30º desviaram o treinador encarnado do “foco”.

“Condições? São as melhores. Queremos fazer um grande jogo, um jogo que nos permita seguir em frente. Sabemos que é importante para nós mas também sabemos que os interesses do Benfica não se esgotam amanhã. Como tal, vai entrar o melhor onze neste momento para vencer. Aquilo que não podemos ter é uma lesão prolongada neste momento, como já temos duas com o Manu [Silva] e com o Bah. Podemos fazer um grande jogo e seguir em frente”, apontara Lage, de confiança reforçada em emendar a mão após a derrota em Munique marcada sobretudo pela postura demasiado recuada da equipa com os bávaros.

Com o apuramento para os oitavos de final do Mundial de Clubes, o ???? Benfica vai realizar, no mínimo, 60 jogos esta época e igualar o máximo de jogos numa só temporada – 2018/19, quando Bruno Lage também entrou no decorrer da época pic.twitter.com/lrQw9AHPNw — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025

“Vamos jogar contra uma equipa muito boa. Tem uma dinâmica muito interessante principalmente nos corredores, com cruzamentos de toda a forma para colocar a bola no segundo poste. Temos trabalhado muito isso. Mas há coisas que não posso dar à equipa: uma é altura, outra é a agressividade inata, natural. E todos temos de ter consciência que temos de ser muito mais agressivos. Eu tenho sido mais agressivo com os jogadores e vai ser um primeiro teste para esse tipo de situações. Disse-vos que não queria falar do passado nem do futuro, apenas do Mundial de Clubes, mas na próxima época temos de ser muito mais agressivos dentro e fora de campo. Há coisas que têm de ser mudadas radicalmente e temos trabalhado muito isso com os jogadores. Alguns não têm essa agressividade. Não pode voltar a acontecer um jogador ganhar uma bola perto da área dele e levá-la até à nossa área. Tem de haver essa agressividade. E para isso acontecer, se em treino tivermos de dar uma ou outra ‘patada’, ou se tiver de haver uma ou outra zanga… Quem nos pisar, não vai ficar a rir nem a cantar”, assegurou, numa ideia que parecia não passar ao lado do caso Kökçü.

40.ª vitória do Benfica esta época (59 jogos): é a 5.ª vez que soma 40 + triunfos ???? Benfica com 40 + vitórias:

42: 2022/23 (55J)

42: 2013/14 (57J)

42: 2018/19 (60J)

40: 2015/16 (52J)

40: 2024/25 (59J) pic.twitter.com/PUgeDclpIm — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025

Mas quem quer pisar o Benfica? “Temos de ser mais agressivos dentro e fora de campo. E vamos mostrar essa agressividade”, atirou apenas, instado a explicar a ideia forte passada. Já sobre a discussão com o médio, assunto encerrado. “O mais importante é dizer que, quer eu quer o jogador, temos consciência de que não foi um bom momento. Como líder, sou o primeiro a reconhecê-lo. Ele tem sangue turco mas eu também tenho sangue sadino, que ferve de forma muito rápida. O mais importante foi que conversámos olhos nos olhos, cara a cara, e tentámos perceber como é que duas pessoas que sempre se relacionaram muito bem tiveram aquele momento. Eu percebo que ele é uma pessoa grata, assim como ele sabe o jogador que é e o quão importante é para mim, no presente e no futuro. Temos falado muito em família, o assunto foi resolvido em família. Que possamos sair mais coesos e unidos para fazermos o nosso trabalho”, explicou.

Benfica faz história: vence pela 1.ª vez o Bayern, ao 14.º jogo ⚠Os encarnados somavam 3 empates e 10 derrotas frente aos bávaros – e tinha perdido os 5 últimos jogos pic.twitter.com/csaldRDJRX — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025

Tal como acontecera em Turim, antes do jogo com a Juventus que se seguiu ao desaire com o Casa Pia e tudo o que aconteceu depois, só faltava encontrar o caminho para uma exibição de gala que pudesse surpreender como aconteceu frente aos transalpinos na Liga dos Campeões. Com uma certeza: a estratégia seria diferente ao primeiro duelo com o Bayern em 2024/25. “Precisamos ter a mesma capacidade de fazer defensivamente o que de bom fizemos ofensivamente. A estratégia será outra, os jogadores que vão entrar em campo serão outros, mas a ambição tem de ser essa. Não podemos estar à espera do que pode acontecer no outro jogo, temos de ir ao encontro dos nossos objetivos. Não é prometer, é convicção. Não quero estar a recordar o jogo do Bayern mas não fomos para lá com apenas metade do trabalho feito. A equipa tem é de perceber qual o momento e o espaço que temos para aproveitar. Queremos ser competentes”, assegurara.

Benfica está qualificado para os oitavos de final do Mundial de Clubes: vai defrontar ???????????????????????????? Chelsea ou ???????? Esperance Tunis no próximo sábado, às 21h pic.twitter.com/6p9Atw4pXq — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025

Para isso, Bruno Lage apostou num onze com algumas surpresas. Kökçü ficou no banco tal como Aktürkoglu, Prestianni manteve-se nas opções iniciais, Renato Sanches e Leandro Barreiro montaram um meio-campo ainda sem o lesionado Florentino Luís com Schjelderup na ala esquerda do ataque. No entanto, e num jogo bem conseguido, os principais destaques foram outros. À cabeça, a estratégia do Benfica – o técnico teve uma preparação irrepreensível da forma de travar o Bayern sem descurar a parte ofensiva, roçou a perfeição na primeira parte e só teve mais dificuldades com a primeira linha germânica em campo. Depois, a atitude do Benfica – jogadores agressivos, intensos, sempre presentes. Entre eles, dois destaques individuais: Trubin, que defendeu tudo o que havia para defender, e António Silva, que fez dos melhores jogos da época.

Vitoria histórica sobre o Bayern e oitavos garantidos. A muralha ucraniana foi imperial e recebe o MVP da @_Goalpoint ⭐ pic.twitter.com/bkEZNk3vSW — Betano Portugal ???? (@Betano_PT) June 24, 2025

⚽️ DESTAQUE ⭐️

???????? Benfica 1 – 0 Bayern ???????? ◉ Se Trubin foi gigante… Otamendi ???????? foi incrível. Terceiro jogo ao mais alto nível no Mundial, hoje sem golos mas com 8 duelos ganhos em 10 disputados… frente ao Bayern. Que bicho ⭐️

◉ Ratings e stats em https://t.co/QZuwKyufuG… pic.twitter.com/X2nfzlyC3E — GoalPoint (@_Goalpoint) June 24, 2025

⚽️ DESTAQUE ⭐️

???????? Benfica 1 – 0 Bayern ???????? ◉ António Silva ???????? juntou-se hoje a Otamendi (e Trubin) para juntos formarem a muralha que os bávaros não conseguiram bater. Menos dado ao duelo que o seu capitão, António foi à dobra na hora e aliviar ou cortar o perigo, sobretudo na… pic.twitter.com/AyCpHSIOQs — GoalPoint (@_Goalpoint) June 24, 2025

O encontro começou com total domínio do Bayern na posse e com o Benfica a ter uma entrada mais na expetativa e sem a bola que necessitava para poder criar perigo junto da baliza contrária. Com o tempo, foi-se percebendo que era um misto de incapacidade mas também estratégia, com esse foco em tapar tudo o que era espaço entre linhas para esvaziar o jogo ofensivo dos bávaros para procurar depois momentos de transição. Quando isso aconteceu pela primeira vez, os encarnados ganharam um canto. Quando conseguiram manter essa cadência no meio-campo contrário, tiveram a primeira grande oportunidade do jogo com Di María a aproveitar uma segunda bola após corte defeituoso de Leroy Sané para tentar a meia distância de fora da área para uma grande defesa de Manuel Neuer (9′). Não foi aí, foi logo a seguir: Di María trabalhou na direita, Aursnes cruzou a atravessar toda a área e Schjelderup antecipou-se a Boey para fazer o 1-0 (13′).

Que jogada e Schjelderup lá para dentro ???? ???? @FIFACWC | @SLBenfica 1 x 0 @FCBayern@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld

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Na estreia a titular no Mundial de Clubes, Schjelderup marca o seu 1.º ⚽ golo na prova ⚠ 5.º golo de Schjelderup esta época: não marcava há mais de 2 meses, quando marcou ao Tirsense, na Taça pic.twitter.com/aHQPd9OZ1l — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025

O Benfica estava por cima, o Bayern não reagia e as coisas podiam ter ficado ainda melhores para o conjunto encarnado pouco depois, com Pavlidis a ter uma arrancada desde o meio-campo a superar Upamecano antes de cair já em esforço na área sem falta (17′). Os alemães pareciam andar encadeados por aquela espécie de canto da serpente dos minutos iniciais, tremendo em qualquer situação que o Benfica conseguisse meter em passes rápidos ou em busca da profundidade. A lição estava bem estudada pelas águias, que percebiam da melhor forma os momentos do jogo e geriam a vantagem entre fases com blocos mais baixos e outras onde Pavlidis era solicitado para ganhar metros e trazer a equipa para a frente. Foi assim que o encontro chegou à pausa para hidratação, com Lage a pedir mais e Kompany a deixar sinais de desagrado com o que via.

Tu és o Var: Marcavam penálti? FIFA Mundial de Clubes | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld

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Di Magia ????@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/Fp07XL5mc8 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 24, 2025

⏱️ 32 mins

Benfica 1 – 0 Bayern ???????? ◉ COOLING BREAK, com "águias" por cima em:

Remates : 3-1

Acções na área : 6-3

xG : 0.18 – 0.02 E esta hein?#FIFACWC #SLBFCB pic.twitter.com/qIAMwzdBhB — GoalPoint (@_Goalpoint) June 24, 2025

Até ao intervalo, percebiam-se alguns dos pedidos do treinador belga. Upamecano subiu mais com bola à procura de situações de vantagem numérica, Gnabry e Sané tentavam aumentar a largura do ataque, a cara nova Bischöf mostrava-se mais ao jogo, tudo continuava na mesma. Di María foi o único a tentar esticar o jogo à área contrária com um remate que saiu muito por cima (38′) e só mesmo nos minutos finais o Bayern deu sinal de algo no ataque, com Leroy Sané a rematar por cima na área após uma jogada fantástica de Gnabry pela esquerda a passar por Aurnes (44′) e Müller a não conseguir rematar perante a oposição de Otamendi na sequência de um cruzamento da direita (45+2′). Mais Benfica, pouco Bayern.

37 graus em Charlotte.@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld

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⚽️ INTERVALO ????

???????? Benfica 1 – 0 Bayern ???????? ◉ "Águia" a voar bem alto, em primeiro do grupo e a remeter o poderoso Bayern a zero enquadrados#FIFACWC #SLBFCB pic.twitter.com/iR2kyqG3JV — GoalPoint (@_Goalpoint) June 24, 2025

Ao 14.º jogo realizado frente ao Bayern, é a 1.ª vez que o ???? Benfica tem vantagem no marcador ao intervalo pic.twitter.com/GFkPk3bfsi — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2025

Vincent Kompany não demorou a mexer. A atitude do Bayern mudou no arranque da segunda parte, com muito mais intensidade com bola e agressividade na reação à perda, mas a colocação em campo de Kimmich no meio-campo, Olise na ala direita e Harry Kane no ataque com Müller nas costas foi como um lançar da artilharia pesada para contrariar um resultado que deixava os bávaros na segunda posição do grupo. As boas oportunidades, essas, não demoraram. Flagrantes até, com Leroy Sané a surgir isolado em frente a Trubin para grande defesa do guarda-redes ucraniano, que travou de seguida outro remate perigoso de Müller na área (51′). Aí, Lage mexeu e Lage quase ganhou de imediato: Aktürkoglu, acabado de entrar com Kökçü na equipa, trabalhou bem na área, ganhou espaço para o remate mas Neuer defendeu com o pé (57′).

Muralha Trubin ????@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/i7VR3m8261 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 24, 2025

Grande oportunidade para as águias @FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/2rEaFAbH4z — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 24, 2025

⏱️ 69 mins

???????? Benfica 1 – 0 Bayern ???????? ◉ Bávaros carregam, após várias mexidas, e já levam 78% de posse no último terço. Benfica aguenta e, no outro jogo, está 1-1 e partida suspensa pelo motivo do costume#FIFACWC #SLBFCB pic.twitter.com/sumdRSOMOQ — GoalPoint (@_Goalpoint) June 24, 2025

Tah e Laimer também entraram no Bayern, com os germânicos a darem tudo para chegarem pelo menos ao empate numa altura em que o Auckland City-Boca Juniors, que estava empatado de forma surpreendente, foi interrompido pela ameaça de tempestade. Em dois lances que seriam anulados, Kimmich ainda marcou com Harry Kane a passar à frente de Trubin em posição irregular na altura do remate (60′) e Laimer acertou no poste num lance anulado depois por fora de jogo (66′). A pausa para hidratação chegava numa boa altura, naquele que seria também um teste à dimensão física do Benfica para aguentar a pressão do conjunto germânico, com Trubin mais uma vez a salvar os encarnados numa defesa por instinto a remate de Pavlovic na área (74′). Bajrami ainda entrou para fechar atrás por lesão de Renato Sanches, António Silva continuou imperial no centro da defesa e os minutos foram passando com o 1-0 e um Trubin gigante na baliza, de novo a travar Sané isolado após passe de Harry Kane (88′). A vitória estava garantida, a história estava feita.

Golo anulado a Kimmich, porque Kane estava a interferir na visão de Trubin.@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld

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TRUBIN ???? @FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld

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Renato sai com aparente lesão ????@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld

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Hat-trick de defesonas de TRUBIN ????@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld

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⏱️ 88 mins

???????? Benfica 1 – 0 Bayern ???????? ◉ Trubin já leva 4 defesas (embora pareçam mais), a valerem já um golo evitado #FIFACWC #SLBFCB pic.twitter.com/r64bVSosqd — GoalPoint (@_Goalpoint) June 24, 2025

⏱️ 90 mins

???????? Benfica 1 – 0 Bayern ???????? ◉ Aqui não há "tretas" amigo, há factos: Renato já saiu, mas ainda é (de longe) o jogador com mais perdas de posse no terço defensivo, 6 das 9 que perdeu. Por acaso correu bem (ou mal ao Bayern), mas em analytics o erro não é premiado pelo… https://t.co/GxEzVO0co3 pic.twitter.com/OSYXABg6Vu — GoalPoint (@_Goalpoint) June 24, 2025

⚽️ FINAL ✅

???????? Benfica 1 – 0 Bayern ???????? ◉ "TEM QUE RESPEITAR!" ????

Benfica soma vitória histórica, a primeira sobre o Bayern, e fecha o grupo no topo, levando Portugal à próxima fase

◉ Ratings e stats em https://t.co/QZuwKyuNke#FIFACWC #SLBFCB#RatersGonnaRate pic.twitter.com/2KUrVDFlHB — GoalPoint (@_Goalpoint) June 24, 2025

A pérola

Depois de uma primeira parte sem qualquer defesa perante o total eclipse do ataque germânico (que não fez um remate enquadrado em 45 minutos), Trubin ganhou de forma natural o prémio de MVP do jogo com três defesas fabulosas a remates de jogadores do Bayern isolados na área quase como se fosse um keeper de futsal a fazer as manchas. A temporada do ucraniano não foi isenta de erros mas, olhando para o cômputo geral, o ucraniano conseguiu garantir muitos mais pontos do que fez perder…

O joker

António Silva não teve uma época fácil, com erros que se estenderam a todos os elementos da defesa mas que no caso do internacional português tinham essa agravante de serem mais “visíveis”, deixando o número 4 pior na fotografia. Neste Mundial de Clubes, o jovem central mostrou-se a um nível elevado e teve contra o Bayern a melhor exibição de todas, imperial no jogo pelo ar e expedito na forma como foi limpando lances de potencial perigo na área. Aquele abraço de Otamendi no final resumiu tudo…

Grande momento entre Otamendi e António Silva.@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/H5uDRJOQh4 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 24, 2025

A sentença

Com a primeira vitória de sempre do Benfica frente ao Bayern, os encarnados não só garantiram a passagem aos oitavos como carimbaram o primeiro lugar do grupo C com sete pontos, mais um do que os germânicos. Significado prático: os encarnados vão defrontar Chelsea ou Espérance de Tunis na fase a eliminar (os bávaros terão pela frente o Flamengo) mas, em caso de vitória, “fogem” ao PSG nos quartos, tendo pela frente o vencedor do duelo brasileiro entre o Palmeiras e o Botafogo.

How it ends in #FIFACWC Group C. ???? — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 24, 2025

A mentira

O plantel do Bayern é de tal forma profundo que permite praticamente alterar todas as peças sem que a equipa perca capacidade de lutar pela vitória em todos os jogos. Agora, é a mesma coisa? Não, não é. E existem quatro jogadores que fazem toda a diferença: Kimmich é um dos melhores médios da atualidade, daqueles que são incapazes de jogar mal; Olise e Coman (que não chegou a entrar) são dois alas desequilibradores como Gnabry e Leroy Sané, que vai sair para o Galatasaray, não conseguem ser; Harry Kane é um dos melhores 9 do mundo. Com eles em campo, tudo mudou de forma bem notória…