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Polícia de Los Angeles deparou-se com operação anti-imigração ao responder a queixa de rapto. Ativistas denunciam colaboração

Este artigo tem mais de 1 ano

O departamento da polícia de Los Angeles diz que só ajudou no controlo do tráfego e não deteve ninguém. Ativistas pelos migrantes acusam autoridades locais de colaborarem com operações anti-imigração.

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Polícia nega colaboração com imigração

CAROLINE BREHMAN/EPA

Polícia nega colaboração com imigração

CAROLINE BREHMAN/EPA

Tudo aconteceu depois de o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD, na sigla inglesa) ter recebido uma chamada a denunciar um rapto levado a cabo por vários homens na baixa da cidade, pelas 9h10 na hora local (17h10 em Lisboa) desta terça-feira. Porém, quando acudiram ao caso, os agentes depararam-se com uma mulher a ser detida por vários agentes não identificados do serviço de polícia migratória, o ICE, e uma multidão a assistir. Esta é a versão do departamento da polícia local, que as associações de migrantes rejeitam e acusam de ajudar nas detenções.

A atuação do ICE tem gerado fortes protestos em Los Angeles que resultaram em confrontos com as autoridades e levaram o Presidente norte-americano, Donald Trump, a mobilizar a Guarda Nacional do estado e a colocar fuzileiros prontos a intervir, caso o Chefe de Estado decidisse dar a ordem.

Num comunicado publicado na rede social X, a polícia garantiu que, ao chegar, o seu papel no terreno ficou-se pela “manutenção da ordem e da segurança públicas”, perante uma “situação volátil e um perigo para a segurança pública devido ao tráfego e ao congestionamento” provocado pela multidão que protestava contra a detenção.

O comunicado do departamento relata que uma mulher, parcialmente algemada, se aproximou de um dos agentes, tendo acabado por ser levada por um agente federal. “O LAPD não esteve envolvido na sua detenção ou prisão“, garante ainda o departamento, sublinhando que tem uma política antiga de “não participar nem prestar assistência no controlo civil da imigração”.

“Os agentes federais não notificaram previamente a polícia de Los Angeles da sua atividade planeada. O departamento respondeu apenas com base na chamada de rádio inicial que relatava um potencial rapto. O LAPD não efetuou qualquer detenção“, lê-se ainda.

Porém, ativistas da associação de defesa dos migrantes latinoamericanos Unión del Barrio garantem que a polícia ajudou à detenção da mulher, contrariando a versão policial.

Adivinhem quem estava a proteger os raptores que estavam a raptar o nosso povo? Os agentes da polícia de Los Angeles. Eles protegeram completamente a operação do ICE que raptou o nosso povo”, acusou Ron Gochez, fundador da secção da associação na cidade, citado pela ABC num protesto contra a atividade do serviço federal de imigração.

Gochez acusou ainda a presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, e o chefe da polícia, Jim McDonnell, de terem “a audácia de continuar a mentir, de dizer que a polícia de Los Angeles não está a colaborar com o ICE“.

Gabriel Quiroz Jr., membro de outra associação de imigrantes latinos Centro CSO, acusou mesmo o ICE e a polícia de Los Angeles de “colaborarem” entre si.

“Los Angeles era suposto ser uma cidade-santuário [ndr: nome dado a localidades onde as autoridades locais limitam ou não cooperam com os serviços de imigração], um lugar de segurança, de dignidade e onde os nossos irmãos e irmãs imigrantes, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho e as nossas famílias possam viver sem medo”, criticou um manifestante à televisão local da ABC News.

Proponha uma correção, sugira uma pista: acerta@observador.pt

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