O Governo português submeteu o sétimo pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) à Comissão Europeia, que tem uma verba associada de 2.438 milhões de euros, sendo 1.781 milhões em subvenções e 656 milhões em empréstimos.

Segundo comunicado do Ministério da Economia e da Coesão Territorial, Portugal “continua a cumprir o calendário definido e acordado com Bruxelas”.

O 7.º pedido de pagamento do PRR determina marcos e metas associadas a 21 investimentos e 5 reformas em áreas como saúde, habitação, respostas sociais, capitalização e inovação empresarial, qualificações e competências, infraestruturas, florestas, hidrogénio e renováveis, mar, independência energética e transição ecológica, qualidade e sustentabilidade das finanças públicas, administração pública mais eficiente e escola digital.

O ministro da tutela, Castro Almeida, citado em comunicado diz que o “objetivo é agora cumprir os restantes 234 marcos e metas, num caminho exigente, mas exequível”.

Castro Almeida já tinha anunciado, na discussão do programa do Governo, que estava para breve o pedido para o sétimo cheque.

Nessa ocasião garantiu, ainda, que “o oitavo pedido (1.154 milhões de euros) será apresentado bem dentro do prazo previsto. Antes do final do corrente ano“.