O Governo português submeteu o sétimo pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) à Comissão Europeia, que tem uma verba associada de 2.438 milhões de euros, sendo 1.781 milhões em subvenções e 656 milhões em empréstimos.
Segundo comunicado do Ministério da Economia e da Coesão Territorial, Portugal “continua a cumprir o calendário definido e acordado com Bruxelas”.
O 7.º pedido de pagamento do PRR determina marcos e metas associadas a 21 investimentos e 5 reformas em áreas como saúde, habitação, respostas sociais, capitalização e inovação empresarial, qualificações e competências, infraestruturas, florestas, hidrogénio e renováveis, mar, independência energética e transição ecológica, qualidade e sustentabilidade das finanças públicas, administração pública mais eficiente e escola digital.
O ministro da tutela, Castro Almeida, citado em comunicado diz que o “objetivo é agora cumprir os restantes 234 marcos e metas, num caminho exigente, mas exequível”.
Castro Almeida já tinha anunciado, na discussão do programa do Governo, que estava para breve o pedido para o sétimo cheque.
“Portugal não irá perder nem um euro das subvenções do PRR”. Ministro da Economia diz que pedido de sétimo cheque está pronto
Nessa ocasião garantiu, ainda, que “o oitavo pedido (1.154 milhões de euros) será apresentado bem dentro do prazo previsto. Antes do final do corrente ano“.