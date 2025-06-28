O corpo de um jovem que tinha sido dado como desaparecido na tarde deste sábado, cerca das 17:00, deu à tona na marginal de Barcelos (distrito de Braga), confirmou à Lusa fonte da Proteção Civil do Cávado.

De acordo com o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado, o alerta para o desaparecimento de um jovem foi dado esta tarde às 17:09, tendo o corpo sido encontrado pouco depois em zona próxima ao desaparecimento.

Segundo o ‘site’ da Proteção Civil, no local estiveram 16 operacionais e seis meios terrestres.

No local das buscas estiveram os bombeiros e a PSP.