O incêndio numa zona de mato em Rans, concelho de Penafiel, que chegou a ser combatido por seis meios aéreos, foi dominado, indica o site da Proteção Civil. As chamas também levaram à intervenção de 71 efetivos e 17 meios terrestres (veículos).

Ao Observador, tanto os Bombeiros Voluntários de Penafiel como os de Castelo de Paiva confirmaram ter estado envolvidos no combate ao fogo. Segundo o site da Proteção Civil, o alerta foi dado às 14h16.

Este sábado, o concelho de Penafiel foi colocado em risco muito elevado de incêndio pelo IPMA.

Vários concelhos dos distritos de Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro encontram-se sob risco máximo de incêndio.

Vários concelhos de vários distritos do Continente encontram-se em risco elevado e muito elevado.