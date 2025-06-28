Sete distritos estarão sob aviso vermelho devido ao calor no domingo, dia 29 de junho. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Castelo Branco, Santarém, Évora, Portalegre, e Beja vão ficar sob aviso vermelho até às 21 horas de dia 30.

Lisboa e Setúbal ficarão sob aviso vermelho até às 21 horas de dia 29 de junho.

Portugal continental está a passar por temperaturas elevadas devido à passagem de uma massa de ar proveniente do norte de África, “favorável a uma situação meteorológica de tempo quente e seco”, adianta o site do IPMA na previsão que se estende até ao fim do dia 29.

Trinta e seis concelhos, de sete distritos, localizados na região Centro e no Algarve, apresentam este sábado risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os concelhos que estão sob este alerta pertencem aos distritos da Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco “muito elevado” e “elevado” de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente.

Assim, cerca de 30 municípios localizados no litoral do país estão com risco moderado ou reduzido de incêndio.

O IPMA prevê para este sábado, no continente, tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral das regiões Norte e Centro, em especial até ao meio da manhã, e no interior durante a tarde, e subida de temperatura, em especial da máxima.

Prevê também a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersos no interior das regiões Centro e Sul durante a tarde e neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental, em especial a norte do Cabo Raso.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 43 graus Celsius, em Beja, e os 25, em Aveiro.