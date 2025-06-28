Calor. Saiba se vai estar tempo sufocante na sua terra, onde haverá noites tropicais e tórridas e os perigos para a saúde e para os fogos

Em meteorologia, nada é garantido ou fixo. Mas se se fizer uma busca pela temperatura média do ar em Portugal continental no mês de junho, qualquer site de viagens, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ou até uma plataforma de inteligência artificial dir-lhe-á que, em média, varia entre os 20ª e os 23ºC e que tem vindo a subir de ano para ano. Para um média destas é preciso fazer contas, claro, mas haverá dias acima dos 25ºC e outros abaixo dos 20ºC. Este ano de 2025 vai romper com esta média e dar-nos o mês de junho mais quente de sempre. Pior: esta última semana vai bater muitos recordes, trazer a primeira onda de calor do ano, máximas acima dos 45ºC no Alentejo, Lisboa com 41ºC e 42ºC e noites tropicais (acima de 20ºC) e tórridas (com mais de 25ºC).

Uma onda de calor acontece quando, durante pelo menos 6 dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5°C ao valor médio desses dias no período em causa. Podem acontecer em qualquer altura do ano e são, pelo impacto, mais sentidas nos meses de verão (junho, julho e agosto). É o que vamos ter.

Calor sufocante

Começou esta sexta, com quase todo o país já acima dos 30ºC de temperatura máxima, vai intensificar-se durante o sábado, com alguns distritos já bem para além dos 40ºC (Beja, Évora, Santarém e Castelo Branco), outros nos 40ºC (Setúbal e Portalegre) e o resto do continente entre os 30 e 0s 35ºC e os 35ºC e os 40ºC (mais no centro e interior). No domingo e na segunda-feira a onda de calor atinge valores para bater vários recordes, com zonas do Alentejo a poder passar dos 44ºC (previstos para Portel e Serpa). O recorde de calor em Portugal é de 47,3ºC, na Amareleja, registado a 1 de agosto de 2003.

A partir de terça-feira as temperaturas começam a descer, mas vão manter-se altas em todo o país pelo menos até quarta-feira e é possível que andem acima dos 30ºC até ao próximo fim de semana. Por isso, estamos sempre com os mais de 5ºC em relação à média normal para os dias de junho, o que lhe confere a tal designação de onda de calor. Aliás, os dias sufocantes que estão mesmo a chegar fazem disparar temperaturas que já estão 5º a 10ºC acima do habitual para esta época do ano.