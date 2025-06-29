O ano de 2025 parece estar a ser, até agora, o ano com os valores mais baixos de títulos emitidos para reagrupamento familiar. Este ano as estimativas do Governo apontam para que a população imigrante em Portugal atinja os 1,6 milhões de pessoas. Contudo, os títulos que permitem viver em Portugal os familiares de pessoas com autorização de residência válida, ao analisar a média mensal, têm vindo a decrescer.

De acordo com os dados da Direção Geral das Estatísticas de Justiça avançados pelo jornal Público, os títulos emitidos para reagrupamento familiar caíram de uma média mensal de 3.183 em 2019 para 1.328 em 2025, de acordo com os valores contabilizados até junho deste ano.

Entre 2019 e 2024, o ano com mais títulos emitidos foi o de 2023: foram 44.878.

Com as novas regras apresentadas pelo Governo, os imigrantes terão que esperar dois anos para trazer a família, sendo que estes familiares não podem estar no País, a não ser que se tratem de filhos menores. Porém, os profissionais altamente qualificados e as pessoas cuja autorização de residência surgiu através de visto Gold não se sujeitam a esta regra.

As propostas já foram entregues na Assembleia da República e deverão ser votadas em plenário no próximo dia 4 de julho. Segundo o jornal Público, o Governo pretende que todo o processo seja terminado ainda durante o mês de julho.