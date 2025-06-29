O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este domingo que já encontrou um comprador para o TikTok, um passo necessário para permitir que a plataforma continue a operar nos Estados Unidos.

“Temos um comprador para o TikTok. Provavelmente, precisaremos da aprovação da China”, disse Trump no programa Sunday Morning Futures, da Fox News.

O líder republicano não revelou o nome do comprador, dizendo apenas que se trata de um gigante tecnológico “muito rico”, e que o revelará dentro de “duas semanas”.

Sob a administração democrata de Joe Biden (2021-2025), o anterior Congresso aprovou uma lei que exigia que o TikTok se desfizesse da sua empresa-mãe, a chinesa ByteDance, e encontrasse um investidor de um país que não fosse considerado um “adversário” nacional antes de 20 de janeiro, quando Trump tomou posse.

Depois de não ter conseguido chegar a acordo, a aplicação esteve fora de serviço durante algumas horas nos Estados Unidos até que o republicano, no seu primeiro dia de regresso à Casa Branca, assinou uma ordem executiva concedendo uma extensão de 75 dias ao prazo para a venda.

Em 04 de abril, Trump concedeu ao TikTok mais 75 dias, que terminaram em 19 de junho, mas, nesse mesmo dia, o líder republicano prolongou a data por mais 90 dias, até 17 de setembro.

O Presidente já tinha declarado que tem “uma queda pelo TikTok”, insistindo que a plataforma contribuiu para a sua vitória nas eleições de novembro passado, aumentando as suas taxas de aprovação entre os jovens.