Mais de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Braga, Bragança, Porto, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão esta terça-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado quase todos os concelhos dos 18 distritos do continente.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em alguns distritos, pelo menos, até ao fim de semana.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Devido ao tempo quente, o IPMA colocou esta terça-feira oito distritos do continente sob aviso laranja com persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso laranja até às 21h00 desta terça-feira, passando depois a amarelo até às 18h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo por causa do tempo quente os distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra até às 21h00 desta terça-feira, Porto, Faro e Viana do Castelo até às 18h00 de quarta-feira e Viseu e Braga até às 18h00 de quinta-feira.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, o menos grave, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.