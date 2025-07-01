Oito distritos do continente estão esta terça-feira sob aviso laranja devido ao tempo quente com persistência de valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso laranja até às 21h00 desta terça-feira, passando depois a amarelo até às 18:00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo por causa do tempo quente os distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra até às 21h00 desta terça-feira, Porto, Faro e Viana do Castelo até às 18h00 de quarta-feira e Viseu e Braga até às 18h00 de quinta-feira.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, o menos grave, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo e possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersos no interior, em especial das regiões Norte e Centro, durante a tarde.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado a predominar do quadrante oeste, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Centro e pequena descida de temperatura, sendo acentuada da máxima no litoral Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Leiria) e os 27 (em Portalegre) e as máximas entre os 24 (em Aveiro) e os 43 (em Beja).