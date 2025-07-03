Cinco pessoas, entre as quais três crianças, sofreram esta quinta-feira ferimentos ligeiros, na sequência de uma colisão entre um ligeiro de mercadorias e um autocarro, em Portalegre, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o acidente ocorreu na Estrada Nacional (EN) 246, na zona da freguesia rural de Urra, no concelho de Portalegre, tendo o alerta sido dado pelas 15h32.

Os cinco feridos ligeiros, de 51, 22, 14, 2 e 1 ano, foram transportados para o hospital de Portalegre, tendo ainda sido assistidas três pessoas no local, uma de 55 anos e duas de 70 anos.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 17 operacionais, entre os quais elementos da PSP, auxiliados por seis veículos.