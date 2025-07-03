Doze dos 18 distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à continuação de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Braga vão estar com aviso até às 18h00 desta quinta-feira e Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21h00 de sexta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo e possibilidade de ocorrência de aguaceiros, que pontualmente poderão ser de granizo, e de trovoada no interior Norte e Centro durante a tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado, predominando do quadrante oeste, neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral, subida de temperatura nas regiões Norte e Centro, em especial da máxima, e descida da temperatura máxima no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Leiria) e os 24 (em Portalegre e Castelo Branco) e as máximas entre os 26 (em Aveiro) e os 40 (em Castelo Branco).

Mais de 40 concelhos de sete distritos em perigo máximo de incêndio

Mais de 40 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado quase todos os concelhos dos 18 distritos do continente.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado nos próximos dias em alguns distritos. Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

De acordo com o site do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), desde o início do ano e até esta quinta-feira ocorreram 2.672 ocorrências de fogo, tendo ardido 6.359 hectares em espaços rurais.

Por causa da continuação de tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Viseu, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 desta quinta-feira e Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21h00 de sexta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.