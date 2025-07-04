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Adeptos continuam homenagem a Diogo Jota em Liverpool. Clube abriu livro de condolências físico e digital

Este artigo tem mais de 1 ano

Clube inglês abriu livro de condolências físico e digital para os adeptos recordarem Diogo Jota, que morreu na quinta-feira aos 28 anos de idade. Homenagens multiplicam-se no exterior do estádio.

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As homenagens no exterior do estádio de Anfield

PA Images via Getty Images

As homenagens no exterior do estádio de Anfield

PA Images via Getty Images

8 fotos

Os adeptos do Liverpool continuam esta sexta-feira a prestar homenagem ao futebolista português Diogo Jota, que morreu na quinta-feira aos 28 anos de idade num acidente rodoviário no norte de Espanha.

No exterior do estádio de Anfield, à semelhança do que acontecera na quinta-feira, acumulavam-se já na manhã desta sexta-feira ramos de flores, cachecóis, camisolas, bandeiras, fotografias, velas e mensagens com dedicatórias a Jota, que morreu quando o carro onde seguia viagem com o seu irmão — o também futebolista André Silva — se despistou numa auto-estrada espanhola na sequência do rebentamento de um pneu.

As imagens que chegam das agências internacionais, que pode ver na fotogaleria acima, mostram mensagens de condolências enviadas por milhares de adeptos à família de Diogo Jota — que deixa três filhos e a mulher com quem casara há menos de duas semanas — e elogios às suas qualidades desportivas, que ajudaram o Liverpool a sagrar-se campeão na última temporada.

Diogo Jota foi também recordado no arranque do jogo entre Portugal e Espanha no Campeonato da Europa de Futebol Feminino, na noite de terça-feira. Antes do início do jogo, as jogadoras cumpriram um minuto de silêncio em memória de Jota e tiraram uma fotografia com uma faixa de homenagem ao futebolista, que será sepultado este sábado.

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As jogadoras da Seleção Nacional lembraram Diogo Jota no arranque do jogo contra Espanha

UEFA via Getty Images

Entretanto, o Liverpool abriu na noite de terça-feira um livro de condolências que pode ser assinado não só por adeptos como pelo público em geral. O livro está disponível online e também em formato físico, na zona de receção do estádio de Anfield, até ao próximo domingo.

Imagem divulgada pelo Liverpool da abertura do livro de condolências em Anfield

Diogo Jota e o irmão, André Silva, morreram na noite de quarta para quinta-feira numa auto-estrada no norte de Espanha, quando se dirigiam para Santander, onde deveriam embarcar num ferry para o Reino Unido. Jota, internacional português e jogador do Liverpool, tinha 28 anos e três filhos. O velório dos dois irmãos decorre esta sexta-feira em Gondomar e o funeral está marcado para as 10h de sábado.

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