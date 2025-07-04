Sete distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo esta sexta-feira devido à continuação do tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Devido ao calor, mais de 30 concelhos dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco e Portalegre estão em perigo máximo de incêndio rural.

Os distritos de Portalegre, Castelo Branco, Beja e Évora vão estar com aviso amarelo até às 18h00 desta sexta-feira e Bragança, Guarda e Vila Real até às 21h00.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta sexta, no continente, é esperado céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral e, durante a tarde, no interior Norte e Centro e neblina ou nevoeiro na faixa costeira.

Está também prevista uma pequena subida da temperatura mínima na região Norte e litoral Centro e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Setúbal) e os 23 (em Portalegre) e as máximas entre os 28 (em Viana do Castelo) e os 38 (em Castelo Branco e Santarém).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndio quase todos os concelhos dos 18 distritos do continente.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado nos próximos dias em alguns distritos.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

De acordo com o site do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), desde o início do ano e até hoje ocorreram 2.720 ocorrências de fogo, tendo ardido 7.846 hectares em espaços rurais.

Por causa da continuação de tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Portalegre, Castelo Branco, Beja e Évora até às 18h00 de hoje e Bragança, Guarda e Vila Real até às 21h00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Continente e Madeira em risco muito elevado de exposição à radiação UV

Todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão também em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o IPMA.

O risco vai manter-se muito elevado até domingo.

Na segunda-feira, a situação vai piorar e os distritos da Guarda, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja vão estar em risco extremo e os restantes em risco muito elevado.

Já o arquipélago da Madeira vai estar até segunda-feira com níveis muito elevados de exposição à radiação UV.

Segundo o IPMA, o arquipélago dos Açores está esta sexta-feira e até domingo em risco muito elevado e elevado.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol.

No que diz respeito a regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’ e protetor solar.