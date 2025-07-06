À semelhança do que acontece com o futebol europeu, o futebol americano, as grandes corridas de ciclismo como o Tour ou a NBA, a possibilidade de entrar numa Fantasy League com amigos ou apenas para desafiar outros fãs de todo o mundo acaba por trazer uma maior aproximação à modalidade. Olha-se com uma maior atenção para os tempos e para os momentos, segue-se a competição com outra atenção, refresca-se a página com uma cadência quase maníaca para tentar perceber qual foi o resultado final. A Fórmula 1, modalidade que nos últimos anos ganhou uma nova vida também à boleia do mundo virtual com o empurrão do “Drive to Survive” da Netflix, não é exceção. Neste caso, as regras são simples: para cada corrida escolhem-se cinco pilotos e duas equipas dentro de um orçamento que é fixo, existem depois os chips extra para aumentar a pontuação, no final ganha quem faz mais pontos. O que pode mudar tudo? O desempenho dos pilotos.

Olhando para aquilo que tem sido a temporada de 2025, e ao contrário do que aconteceu nos últimos três anos, as principais apostas acabam por recair nos pilotos da McLaren, entre a convicção de que Lando Norris é o número 1 e a certeza de que Oscar Piastri é sempre a melhor aposta no binómio preço-rendimento. O segredo é acertar depois nas segundas linhas, entre pilotos e equipas, mas poder ter um bom líder é meio caminho andado até por ter pontuação a dobrar ou a triplicar. Do mundo virtual para a realidade, o que pode depois mudar todas as contas? Um nome em específico, Max Verstappen. E numa altura em que a formação papaia domina o Mundial de pilotos e de construtores, o tetracampeão voltou a mostrar que nunca deve ser uma carta fora do baralho, ainda para mais numa semana em que se foi notícia por outros motivos.

Após a frustrante passagem pelo Grande Prémio da Áustria, com um toque no Mercedes de Kimi Antonelli a terminar a corrida de ambos logo na primeira volta, Verstappen não deixou sinais de especial preocupação, lamentou o sucedido e foi garantindo que faltava ainda muito até ao final do Mundial. Antes de Silverstone, aí, voltou um assunto que se tornou há muito aquele que todos querem saber: pode o neerlandês trocar a Red Bull pela Mercedes, algo que já foi falado antes pelo próprio CEO da McLaren e que deixaria Toto Wolff com uma nova vida para trabalhar na marca alemã? “Isso não tem sido sequer discutido. Este ano estamos a lutar por pódios, o que não é mau de todo. Em 2026 tudo pode mudar em virtude do novo regulamento e podemos voltar a ter um carro de topo, ninguém sabe”, comentou de forma lacónica o tetracampeão.

Estavam lançados os dados para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, que depois de uma qualificação onde a McLaren teve na Ferrari o principal obstáculo deu a volta com uma pole position surpreendente: Verstappen foi mais rápido do que Piastri e Norris, Russell superou Hamilton e Leclerc e as contas previsíveis para aquilo que se poderia passar em Silverstone deram uma volta entre a entrega de prémio simbólica ao piloto da Red Bull pelo melhor tempo na qualificação que contou com a presença de José Mourinho em Silverstone, num regresso do treinador português a Londres onde treinou o Chelsea e o Tottenham (além da passagem pelo Manchester United, a outra equipa que dirigiu na Premier League nas últimas duas décadas).

QUE ÚLTIMOS MOMENTOS ???? E acaba com um "Simply Lovely"#DAZNF1 pic.twitter.com/8F132cm78J — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2025

Special One e o Max ou Special One e o Mourinho? ????#DAZNF1 pic.twitter.com/qWNt4rNaxG — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2025

Problema extra? A chuva que se fazia sentir em Inglaterra, que motivou a paragem de alguns encontros este domingo em Wimbledon e que obrigaram a rever táticas para a corrida em Silverstone apesar do bom tempo que já se fazia sentir nos momentos antes do arranque de um Grande Prémio que ficará na história como o primeiro de sempre. Muito apoio como é habitual a Lewis Hamilton, que fazia a primeira prova com as cores da Ferrari em Inglaterra, muito apoio a Lando Norris, muito apoio a Max Verstappen, grande expetativa para se perceber o que poderia ditar o arranque da corrida sempre a olhar para os sinais que vinham do céu. Com uma nota: previsão de chuva entre as voltas 15 e 17, vento a fazer sentir-se e intermédios para todos.

The starting grid for the 2025 British Grand Prix ???? It's all set up for a classic race! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/G128Bwlb0d — Formula 1 (@F1) July 5, 2025

Leclerc e Russell ainda pararam nas boxes para trocarem para médios e duros, arranque a manter as posições da frente, com Verstappen a segurar a liderança à frente de Piastri e Norris, Hamilton a assumir o quarto lugar e Pierre Gasly a subir a quinto pressionado por Fernando Alonso. Mais atrás, Colapinto nem sequer chegou a arrancar e Liam Lawson desistiu na sequência de um toque com Esteban Ocon que levou mesmo ao primeiro safety car virtual. As primeiras três voltas foram “neutralizadas” depois do arranque, entre muitas conversas de rádio para os pilotos saberem quando ia começar a chover. Muito daquilo que seria esta corrida estava dependente da capacidade de reação ao que o tempo pudesse proporcionar, com mais uma saída de pista pelo meio de Gabriel Bortoleto ao perder a aderência e bater com danos no carro.

Arranque molhado em Silverstone, com vários pilotos a começar da pit lane ????️ Lawson está fora, após contacto com Ocon ❌#DAZNF1 pic.twitter.com/MGH0bWq6FF — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 6, 2025

Lando Norris não conseguia acompanhar o andamento de Verstappen e Piastri na frente mas novo safety car virtual para a retirada do carro do brasileiro voltou a neutralizar essa distância acima dos três segundos. Não seria por muito tempo: a liderança passava apenas pelo neerlandês e pelo australiano, que com DRS passou mesmo pela a frente na oitava volta com Norris longe do companheiro de equipa e do tetracampeão mas a conseguir uma boa vantagem em relação a Lewis Hamilton, à frente de Gasly, Alonso e os Williams de Sainz e Albon apesar dos bons tempos que Russell, Antonelli e Leclerc faziam atrás com pneus diferentes. À décima volta, o aparecimento da chuva com Norris a ficar em cima de Verstappen para subir a segundo, o que aconteceu de forma natural depois de mais uma trajetória mais larga do neerlandês sem segurar o carro.

Bortoleto perde o controlo, leva o carro à gravilha e está fora do Grande Prémio ❌#DAZNF1 pic.twitter.com/u9ONLLnrJ4 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 6, 2025

LAP 6/52 Bortoleto has ground to a halt and is out of race ❌ We have another Virtual Safety Car! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/lxuGd9P4X8 — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Piastri leva a melhor na batalha com Max e lidera em Silverstone ⚔️#DAZNF1 pic.twitter.com/6rPkHbwhqh — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 6, 2025

Só mesmo a paragem “salvou” Verstappen, que aproveitou uma saída mais lenta de Norris por problemas no pneu esquerdo da frente para voltar à frente do britânico (sendo que a própria paragem de Piastri também não tinha sido brilhante) e beneficiar da presença de Albon entre ambos para ganhar alguma vantagem. A pistola não funcionou, a chuva estava cada vez mais grossa, qualquer erro poderia significar uma saída de pista e consequente desistência. Antes disso, o safey car entrou mesmo em pista e os 13 segundos de avanço de Piastri ficaram esfumados em nada sabendo apenas que estava com o melhor ritmo de corrida.

Norris não vai ficar contente com esta paragem ????#DAZNF1 pic.twitter.com/mopBB1X1AD — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 6, 2025

As condições não melhoram e Leclerc transforma o seu F1 num todo o terreno ☔#DAZNF1 pic.twitter.com/TjSU6wUwTS — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 6, 2025

Lance Stroll e Nico Hulkenberg foram os principais beneficiados, Charles Leclerc estava na 14.ª posição após uma saída em frente. e só a 18.ª volta trouxe de novo a normalidade, com Piastri a conseguir rapidamente consolidar a liderança e Max Verstappen a descolar de novo de Lando Norris. Contudo, seria sol de pouca dura: Isack Hadjar teve uma saída de pista que deixou o carro em mau estado e o safety car voltou a entrar em pista, com a repetição da TV a mostrar como o francês bateu em Antonelli numa altura em que não conseguia ver um palmo à frente. Novo recomeço na 21.ª volta, novo arranque sem hipóteses de Piastri, novo capítulo na corrida com Max Verstappen a fazer um pião que o fez baixar de segundo para décimo.

LAP 17/52 The field bunch up… The Safety Car period is ending #F1 #BritishGP pic.twitter.com/GuMBjGSCKk — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Já faltava acontecer pouco neste Grande Prémio, com o momento em que Piastri quase parou antes de ter o arranque fulgurante a ser investigado pelos comissários perante as queixas de Max Verstappen na rádio, com uma penalização de dez segundos a sair da secretaria para “forçar” o australiano a aumentar o ritmo para ter margem face a Norris. A McLaren dominava com os dois pilotos na frente, Stroll estava num surpreendente terceiro lugar à frente de Hulkenberg e Gasly, Kimi Antonelli não resistia ao embate com Hadjar e também desistia, Hamilton teve uma trajetória mais larga que permitiu a Russell subir à sexta posição. Acontecera um pouco de tudo e a corrida ainda só aí estava a chegar à sua primeira metade com a 26.ª de 52 voltas…

???? Piastri has been handed a 10-second time penalty for a Safety Car infringement #F1 #BritishGP — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Nessa fase de maior “estabilidade”, Hamilton era quem mais brilhava a passar Russell, a fazer mais uma grande ultrapassagem a Pierre Gasly e a começar a pressionar as posições de Hulkenberg e Stroll para chegar ao pódio. Na frente, Norris conseguia travar o avanço de Piastri, a uma distância inferior a três segundos e com essa vantagem da penalização ao australiano. Era na luta pelo último lugar do pódio, com Hulkenberg a passar Stroll e Hamilton a aproveitar para saltar para a quarta posição no ataque ao alemão enquanto mais atrás a troca de pneus de George Russell não trouxe os melhores resultados, com uma saída de pista depois de passar por um corretor molhado. Norris chegava finalmente à liderança a sete voltas do final beneficiando do castigo a Piastri, com mais de cinco segundos de avanço e o australiano a dizer que os pilotos deveriam trocar de novo de posições tendo em conta que a equipa achava não ser uma punição justa.

Apesar de tudo o que a corrida teve, não haveria mais mexidas até ao final, com Lando Norris a voltar a bater Oscar Piastri e Nico Hulkenberg a garantir um mais do que improvável terceiro lugar em Silverstone, naquele que foi o primeiro pódio da carreira e também o primeiro de um alemão desde Vettel na Aston Martin. Já Max Verstappen, mais uma vez, mostrou que consegue fazer o melhor e o pior, terminando uma corrida onde parecia ter o pódio mais do que assegurado na quinta posição atrás de Lewis Hamilton, que não teve mais argumentos para voltar ao top 3 em Silverstone depois de uma prova onde foi somando ultrapassagens.