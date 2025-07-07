O vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, defendeu a necessidade de “capacitar os portos” das regiões ultraperiféricas (RUP) na sua segurança operacional, dado ao seu “papel central” na economia das ilhas.

“Os portos das RUP desempenham um papel central para toda a sua atividade económica, seja através do transporte de carga ou da mobilidade de pessoas”, disse Artur Lima no bureau político da Comissão das Regiões Periféricas Marítimas (CRPM) da União Europeia (UE), que decorreu nos últimos dias em Haia, nos Países Baixos.

O responsável político, citado em nota de imprensa divulgada esta segunda-feira, considerou “fundamental capacitar os portos na sua segurança operacional, promover a sua resiliência às alterações climáticas e manter níveis de capacidade ajustados às exigências atuais e futuras”.

Para Artur Lima, “investir nas RUP é salvaguardar a coesão social e económica da União Europeia”.

A modernização portuária “é fundamental para garantir competitividade e assegurar a coesão territorial, diminuindo o isolamento geográfico destas regiões”, de acordo com o vice do executivo açoriano.

Artur Lima reiterou a necessidade de se estabelecer um POSEI Transportes para “responder aos desafios reais das RUP neste setor”.

O vice-presidente do Governo Regional dos Açores identificou o potencial dos portos regionais e de pequena dimensão para desempenharem “um papel importante na implementação da estratégia portuária da UE”, permitindo “aliviar os portos centrais e melhorar a resiliência das cadeias logísticas”.

Lima disse que os portos regionais “podem acolher centros de vigilância marítima e de coordenação operacional, contribuindo para a segurança das rotas comerciais e para o fornecimento de produtos e tecnologias críticas”.

A CRPM reúne mais de 150 regiões de 24 países, representado cerca de 200 milhões de pessoas.