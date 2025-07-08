A Bulgária está pronta para entrar na zona euro a 1 de janeiro de 2026 após o aval final dado esta terça-feira pelo Conselho da União Europeia (UE) e pelo Parlamento Europeu, tornando-se no 21.ª membro da área da moeda única.

“O Conselho adotou hoje os três últimos atos jurídicos necessários para que a Bulgária introduza o euro em 1 de janeiro de 2026. Fica assim concluído o processo para que a Bulgária se torne o 21.º membro da área do euro e beneficie da utilização da moeda comum da UE, o euro, a partir do próximo ano”, indica em comunicado a estrutura que junta os Estados-membros da União.

Também o Parlamento Europeu indica em nota de imprensa que “os eurodeputados deram um parecer esmagadoramente favorável à candidatura da Bulgária à adoção do euro e à adesão à zona euro”, num relatório aprovado 531 votos a favor, 69 contra e 79 abstenções na sessão plenária que decorre na cidade francesa de Estrasburgo.

A zona euro é uma união monetária composta por 21 dos 27 países da União Europeia que adotaram o euro como moeda oficial.

Criada formalmente em 1999 com o objetivo de promover a estabilidade económica e a integração financeira entre os Estados-membros, a zona euro é gerida pelo Banco Central Europeu, que define a política monetária comum.

Para aderirem, os países têm de cumprir critérios económicos e financeiros rigorosos, conhecidos como critérios de convergência.

Esta união permite maior facilidade nas transações comerciais, estabilidade de preços e eliminação de flutuações cambiais dentro do bloco, embora também traga desafios como a gestão conjunta de crises económicas.

O último país a aderir ao euro foi a Croácia, em 2023.

No que toca à Bulgária, é agora estabelecida a taxa de conversão entre o euro e o lev búlgaro em 1,95583 lev por 1 euro.