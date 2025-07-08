Um incêndio florestal de grandes imediações, e que se está a propagar com grande velocidade, levou esta terça-feira ao encerramento do aeroporto de Marselha. O fogo deflagrou na comuna de Pennes-Mirabeau, muito próxima da cidade francesa, e já levou também à evacuação de dois condomínios.

Segundo o Le Figaro, o quarto maior aeroporto francês fechou por volta da hora de almoço e pelo menos dez voos tiveram de se desviar das suas rotas. Outros três foram até agora cancelados, segundo um porta-voz do aeroporto citado pelo jornal.

Important #incendie à #Marseille : le feu se rapproche dangereusement de plusieurs habitations. Des évacuations sont en cours. pic.twitter.com/eNSHweiQUy — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 8, 2025

Já os bombeiros Bouches-du-Rhône explicaram que “as condições no terreno são desfavoráveis” e a propagação do fogo é “muito rápida”, tendo já percorrido 30 hectares. Havia ao início da tarde 168 bombeiros no terreno, com o apoio de sete aviões, três helicópteros e 68 outros veículos.

#Opérations Les #Pompiers13 sont mobilisés sur un incendie sur la commune des Pennes-Mirabeau. ????‍???? 168 pompiers (Pompiers13 et @MarinsPompiers)

???? 62 engins des Pompiers13 et 6 des marins-pompiers

???? 30 hectares parcourus

???? 2 hélicoptères

???? Laissez passer les secours. pic.twitter.com/36ueOxsayL — Pompiers13 (@Pompiers_13) July 8, 2025

O mesmo jornal cita a presidente da câmara de Pennes-Mirabeau, Michel Amiel, que reconheceu que “as coisas estão longe de estar controladas” e que as chamas já se aproximavam dos dois condomínios evacuados.

Marseille : violent #incendie en cours aux portes de la ville, la préfecture demande aux habitants à proximité de se confiner. pic.twitter.com/sR4jS9ZESU — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 8, 2025

O 16º bairro de Marselha recebeu entretanto ordem de confinamento, como conta o Libération. O autarca de Provence-Alpes-Côte d’Azur ordenou que os residentes fiquem em casa, “por medida de segurança” e que fechem as janelas de forma a que não entre fumo nas casas.