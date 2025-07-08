Um incêndio numa habitação na Redinha, concelho de Pombal, provocou esta terça-feira dois feridos, um dos quais grave, disse esta terça-feira à agência Lusa o 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, João Carlos.

Segundo João Carlos, tratou-se de um incêndio com início na sala da habitação, que foi dominado pelos bombeiros “sem mais danos”.

“Foi feita a evacuação preventiva do edifício, no qual também existe um restaurante no rés-do-chão e ao lado da habitação uma pensão”, esclareceu este responsável.

O 2.º comandante adiantou que se registaram três vítimas, uma mulher de 96 anos, ferida grave, e outra de 75 anos, ferida ligeira, ambas por inalação de fumos, que foram transportadas para uma unidade hospitalar de Coimbra. Uma outra mulher, de 61 anos, foi assistida no local pelas equipas de emergência.

“Os danos estruturais ficaram confinados à sala”, declarou o 2.º comandante, referindo que se registaram, igualmente, danos do fumo e do combate ao incêndio naquela concelho do distrito de Leiria.

Ao local acorreram 22 operacionais apoiados por oito veículos, da corporação de Pombal, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica, estando as circunstâncias do incêndio a ser investigadas pelas autoridades policiais.

O alerta para o incêndio chegou às autoridades pelas 13h00.