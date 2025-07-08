O ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, vai ser chamado à Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre o Pedido Único e o Programa de Desenvolvimento Rural.

Em causa estão requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Chega e PCP, que foram aprovados esta terça-feira na comissão parlamentar de Agricultura, confirmou à Lusa Maurício Marques (PSD), que preside à mesma.

Para além de José Manuel Fernandes, o Chega quer ouvir a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri) e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) sobre a “flagrante incapacidade de gestão técnica, operacional e financeira” do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 e do Pedido Único 2025.

No mesmo sentido, o PCP teve o seu requerimento aprovado para a audição do ministro da Agricultura e do Mar e da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) sobre os apoios do PDR 2020.

O grupo parlamentar do PSD apresentou um requerimento para a audição do presidente do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) sobre o Pedido Único e o PDR 2020, bem como da presidente da comissão diretiva da autoridade de gestão do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) Continente, que recebeu igualmente “luz verde”.