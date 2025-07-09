O Tribunal Nacional de Justiça do Equador anunciou que os Estados Unidos solicitaram a extradição do narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, mais conhecido como “Fito”, líder de Los Choneros, o maior grupo criminoso equatoriano.

“Os Estados Unidos apresentaram ao presidente do Tribunal Nacional de Justiça, José Suing Nagua, o pedido formal de extradição de José Adolfo M. V., procurado pela justiça dos Estados Unidos”, anunciou o tribunal.

Numa mensagem publicada na rede social X, na terça-feira, o tribunal acrescentou que o processo será tratado “de acordo com o ordenamento jurídico equatoriano”.

???? #URGENTE Sobre el proceso de extradición de José Adolfo M., la @CorteNacional de Justicia informa al país. ⬇️ ???? #TransparenciaJudicialCNJ pic.twitter.com/hlx2JFijq1 — Corte Nacional de Justicia (@CorteNacional) July 9, 2025

A agência não especificou uma data para a extradição, mas o ministro do Interior equatoriano, John Reimberg, disse estar confiante de que “Fito” chegará aos Estados Unidos ainda este ano.

Na terça-feira, o ministro destacou, também na rede social X, que o pedido de extradição acontece “graças a um quadro legal que o permite e ao bom relacionamento entre este governo e os Estados Unidos”.

“O que oferecemos, cumprimos. O crime organizado já não tem aliados nem esconderijos. Vamos terminar o que começámos e até dizer: boa viagem, “Fito” “, acrescentou Reimberg.

Também na terça-feira, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, elogiou o Equador pela captura de “Fito”, em conversa com a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Mobilidade Humana equatoriana, Gabriela Sommerfeld.

A declaração foi feita pela porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, num comunicado divulgado pela Embaixada dos EUA no Equador.

O Secretário de Estado destacou ainda a parceria entre os países “para promover a segurança em todo o nosso hemisfério”.

Rubio e Sommerfeld também discutiram “esforços partilhados para conter a imigração ilegal em massa e combater o crime transnacional” na região.

“Fito” voltou no final de junho para a prisão de segurança máxima La Roca, depois de ser capturado, quase ano e meio após ter fugido da prisão.

O líder dos Los Choneros foi condenado em 2011 a 34 anos de prisão por vários crimes, incluindo tráfico de droga, homicídio e crime organizado.

Em abril, o Governo norte-americano acusou formalmente “Fito”, incluindo por conspiração para distribuir cocaína internacionalmente, uso de armas de fogo e contrabando de armas de fogo dos EUA.

De acordo com a acusação, o grupo Los Choneros e o cartel mexicano de Sinaloa controlavam as principais rotas de tráfico de cocaína, através do Equador, e operavam uma rede em grande escala “responsável pelo envio e distribuição de toneladas de cocaína da América do Sul, através da América Central e do México, para os Estados Unidos e outros locais”.

O grupo Los Choneros foi também sancionado pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros, do Departamento do Tesouro dos EUA, que bloqueou contas e propriedades ligadas ao grupo ou ao próprio “Fito”.