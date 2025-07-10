O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou esta quinta-feira que quer baixar a inflação para níveis inferiores a 3%, referindo que é necessário tomar medidas para que isso seja possível.

“Nós agora temos de tomar medidas no sentido, como eu já disse, de baixarmos a inflação. Nós não podemos ter uma situação 0 de inflação, como existia no passado, nem sequer é muito saudável que isso aconteça, mas eu queria estabilizar a inflação em 2,4%, 2,6%. É para aí que estamos a apontar”, disse.

O governante falava aos jornalistas à margem de uma visita a uma empresa, no Funchal, sobre os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pela Direção Regional de Estatística (DREM) sobre a inflação.

No país, a taxa de inflação homóloga em junho foi de 2,4%, mais 0,1 pontos percentuais do que em maio, enquanto na Região Autónoma da Madeira foi de 3%.

As maiores variações positivas do Índice de Preços no Consumidor (IPC) na Madeira “registaram-se nas classes de despesa dos restaurantes e hotéis (8,6%) e saúde (5%)“, refere a DREM.

Relativamente à variação média dos últimos 12 meses, “a Região Autónoma da Madeira registou uma variação média do Índice de Preços no Consumidor, nos últimos 12 meses, de 3,6%, valor idêntico ao observado no mês anterior”.

A nível nacional, a variação média do IPC fixou-se em 2,3%, menos 0,1 pontos percentuais do que em maio.

Miguel Albuquerque realçou que o crescimento da economia madeirense em alguns setores, como o do turismo, tem “tido tendências inflacionistas”, apontando também que houve “alguns produtos no mercado internacional que tiveram uma subida muito grande”, como o cacau e o café.

“Mas a nossa orientação, neste momento, é para tentarmos estabilizar a inflação no valor inferior a 3%, [para] 2,4%, 2,6%. Penso que está ao nosso alcance”, reforçou.