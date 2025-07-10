A Câmara de Lisboa estabeleceu uma parceria com uma rede de supermercados para a disponibilização gratuita de 335 lugares de estacionamento noturno, distribuídos por seis parques, para residentes na cidade mediante adesão, revelou esta quinta-feira a autarquia.

Três dos seis parques de estacionamento a disponibilizar no âmbito desta parceria “ficam agora disponíveis”, nomeadamente Belenenses, Olivais Sul e Infante D. Henrique, enquanto os outros três ficarão “até ao final do mês”, designadamente Carnide, Laranjeiras e Xabregas, de acordo com a câmara.

A parceria envolve a rede de supermercados Lidl, assim como a EMEL – Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, para a disponibilização gratuita de 335 lugares, no período noturno, em parques de estacionamento de lojas na cidade.

“Os residentes poderão utilizá-los de forma gratuita entre a hora de encerramento das lojas e as 08h30 do dia seguinte, mediante adesão a esta modalidade nas lojas Lidl ou no site da EMEL”, informou a câmara, em comunicado.

Esta medida para aumentar a oferta de estacionamento para residentes na cidade vai ser apresentada publicamente na sexta-feira, com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), no parque de estacionamento Lidl do Clube de Futebol Os Belenenses, na Avenida do Restelo.

Em comunicado, a câmara disse que se trata de “um projeto pioneiro” de aproveitamento de parques de estacionamento já construídos e ao serviço de estabelecimentos comerciais, que não eram utilizados durante a noite e que passam agora a estar disponíveis, sem necessidade de investimento.

“O Lidl é a primeira grande cadeia de supermercados a associar-se a este projeto”, apontou a autarquia.

Além desta medida, a Câmara de Lisboa disponibiliza, desde 19 de março, 3.500 lugares de estacionamento noturno na cidade, em 36 parques das empresas EMEL e Telpark, localizados em 14 das 24 freguesias lisboetas, mediante o pagamento de 22 euros por mês.

Estes lugares de estacionamento, destinados a residentes na cidade, são assegurados no âmbito da adesão à Avença Noturna, que permite estacionar um veículo ligeiro num parque da EMEL ou da Telpark, entre as 18h00 e as 10h00 dos dias úteis e durante todo o dia aos fins de semana e feriados, de acordo com informação da câmara.