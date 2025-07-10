Oito podcasts do Observador estão entre os 25 mais ouvidos em Portugal e o único de ficção nos 100 primeiros. Foram divulgados esta quinta-feira os dados do Pod_Scope de junho de 2025, o ranking oficial e nacional de consumo de podcasts, que reúne os principais produtores do mercado: Observador, Bauer, Impresa e Grupo Renascença Multimédia.

No mês passado, o “Contra-Corrente” ficou no 10.º lugar nacional, sendo o podcast do Observador mais ouvido, com cerca de 210 mil downloads, seguido do “E o Vencedor É…”, na 15.ª posição, e de “O Bom, o Mau e o Vilão”, na 16ª. “A História do Dia” e o “E o Resto é História” ocupam as 20ª e 21ª posições a nível nacional, respetivamente.

Se aos 25 primeiros desta tabela retirarmos todos os podcasts de entretenimento, os programas do Observador representam 8 em 13.

A recolha auditada de dados decorreu entre os dias 2 e 28 de junho deste ano. Na frente continuam 3 podcasts de humor: “Extremamente Desagradável”, “Mixórdia de Temáticas” e “O Homem que Mordeu o Cão”.

“O Zé faz 25”, uma parceria Observador e Coyote Vadio, é o único de podcast de ficção nos 100 primeiros e está na 27ª posição geral. Trata-se de um conteúdo pouco comum em Portugal e que se revelou um sucesso em 8 episódios. Só no mês de junho — a série terminou esta terça-feira — registou praticamente 105 mil downloads.

O Observador regista o segundo maior número de ouvintes únicos por semana, 288.412, em doze marcas auditadas. Um valor que reforça tendência de crescimento da audiência em podcast e na rádio, em que registou novos recordes também em junho.

Quando somados todos os podcasts, o Observador é a segunda marca mais ouvida com 2.653.656 downloads no mês de junho, apenas a cerca de 50 mil do primeiro classificado, a Rádio Comercial. A Renascença, que detém o título mais ouvido, ocupa a terceira posição, seguida do Expresso, que na quarta posição está a cerca de 600 mil downloads abaixo do primeiro. No quinto lugar está a SIC Notícias com 1.583.222 downloads.

O Pod_Scope é uma medição realizada e auditada pela Marktest e são contabilizadas apenas as audições superiores a 60 segundos de cada um dos episódios. Os resultados referem-se, por regra, a períodos de quatro semanas.