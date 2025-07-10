Um homem residente em Sintra ficou em prisão preventiva por decisão judicial, por estar “fortemente indiciado” por 15 crimes de abuso sexual da sua enteada, na residência familiar, informou esta quinta-feira o Ministério Público (MP).

Segundo a página do MP na Internet, os crimes de abuso sexual da criança, quando esta tinha entre os 12 e os 14 anos, tendo o suspeito sido detido e ouvido em primeiro interrogatório judicial a 4 de julho passado, ficando sujeito a prisão preventiva e proibido de contactar de contactos, por qualquer meio, quer pessoal quer pelo telefone, diretamente ou por interposta pessoa, com a vítima.

Os factos ocorreram entre junho de 2024 e janeiro de 2025, no interior da residência familiar, em Sintra.

O MP adianta que o interrogatório judicial ocorreu imediatamente após a tomada de declarações para memória futura da menor, que confirmou os factos denunciados.

A investigação prossegue sob direção do Ministério Público da Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica (SEIVD) de Sintra, do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça.