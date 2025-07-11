A fabricante automóvel japonesa Nissan, envolta numa crise financeira, anunciou esta sexta-feira que obteve 860 mil milhões de ienes (cinco mil milhões de euros) ao emitir nova dívida, para aumentar a liquidez e financiar projetos de longo prazo.

Do total captado, 660 mil milhões de ienes (3,89 mil milhões de euros) correspondem a obrigações denominadas em dólares norte-americanos e euros combinados, e 200 mil milhões de ienes (1,18 mil milhões de euros) em obrigações convertíveis em ienes, informou a empresa.

A Nissan sublinhou, em comunicado, que a procura foi maior do que a oferta de dívida, “refletindo a confiança dos investidores no plano de recuperação” da empresa. A fabricante pretende usar parte do dinheiro para pagar dívida já existente, especialmente as obrigações que têm de ser pagas durante o atual ano fiscal, que termina a 31 de março de 2026.

A Nissan referiu que terá entre quatro e dez anos para pagar a dívida, que será também usada para apoiar planos a médio e longo prazo. A empresa prometeu investimentos em novos produtos e tecnologias, como automóveis elétricos e veículos de última geração cujos programas podem ser atualizados através da Internet.

Após o anúncio, as ações da Nissan chegaram a subir 2,24% durante a sessão desta sexta-feira na bolsa de valores de Tóquio e estavam ainda a ganhar 1,55% às 13h10 (05h10 em Lisboa).

Em 24 de junho, o presidente e diretor executivo da Nissan, Iván Espinosa, apresentou aos acionistas um plano de reestruturação que prevê o despedimento de 20 mil trabalhadores em todo o mundo, num esforço para regressar à rentabilidade.

Espinosa, que foi nomeado novo presidente e diretor executivo da empresa no passado mês de abril, pediu desculpa aos acionistas pela deterioração da situação financeira da Nissan e prometeu envidar todos os esforços para inverter a situação.

Numa reunião realizada na sede da Nissan, em Yokohama (a sul de Tóquio), os acionistas votaram a favor da nomeação do executivo mexicano e de outras mudanças na liderança da empresa, incluindo a inclusão de executivos externos no seu conselho de administração.

A Nissan registou um prejuízo líquido de 670,9 mil milhões de ienes (4,12 mil milhões de euros) no ano fiscal que terminou em 31 de março, devido à forte depreciação dos ativos, ao aumento dos custos operacionais e à queda das vendas globais, especialmente na China, onde a empresa japonesa enfrenta uma concorrência crescente.

Além dos despedimentos globais, o terceiro maior fabricante japonês de veículos planeia reduzir o número de fábricas das atuais 17 para dez, diminuindo assim o volume de produção global em 30%, excluindo na China.

A empresa automóvel japonesa já tinha anunciado o encerramento de sete fábricas até 2027, em maio, e o despedimento de nove mil trabalhadores, a nível mundial, em novembro.