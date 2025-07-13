Um homem, de 46 anos, morreu neste domingo na sequência de um atropelamento rodoviário quando trabalhava na recolha de lixo, em Troia, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 7h41, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejo (HLA), em Santiago do Cacém.

Segundo a fonte do comando sub-regional, a vítima mortal foi atropelada na Rua da Aroeira por um camião que fazia a recolha de lixo, quando estava a trabalhar neste serviço.

Trata-se de um acidente de trabalho e o homem era funcionário de uma empresa privada que efetua serviços de recolha de lixo, disse a fonte da GNR.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) vai ser contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, adiantou.

Foram mobilizados para o local 11 operacionais dos bombeiros de Grândola, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por cinco veículos, incluindo a VMER do HLA e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal.