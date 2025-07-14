É um dos principais negócios do verão em território nacional. Apesar de a temporada ter ficado aquém do esperado, Álvaro Carreras foi uma das principais figuras do Benfica, deixando para trás um período de adaptação que durou meia época e levou Roger Schmidt a colocar Morato a jogar no corredor esquerdo. Ultrapassadas essas dificuldades iniciais, o espanhol mostrou toda a sua qualidade dentro e fora de portas, e agora regressa ao Real Madrid, com as águias a venderem, uma vez mais, um dos seus melhores jogadores no final de um ano de afirmação com o “sucessor”, também espanhol, confirmado: Rafa Obrador.

O negócio era dado como certo há algumas semanas, mas só agora viu bom porto, com o Real Madrid a pagar 50 milhões pelo passe do espanhol. Contratado há um ano ao Manchester United por seis milhões de euros, os ingleses ficaram ainda com 20% de uma mais-valia futura, pelo que vão embolsar 8,3 milhões. Para além disso, a imprensa desportiva nacional realçava que o Benfica abdicou de pagar a comissão de 10% a Ginés Carvajal, empresário de Carreras, e que os red devils aceitaram a transferência, não exercendo o seu direito de preferência. O valor do lucro a entrar nos cofres da Luz é superior a 35 milhões.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o Real Madrid para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Álvaro Carreras, por um montante de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros). Mais se informa que o Real Madrid terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Adicionalmente, o Manchester United terá direito a receber uma mais-valia de 20% sobre a transferência do referido jogador, calculada após deduzir o valor de aquisição dos direitos do jogador e o mecanismo de solidariedade retido na alienação. Por último, de referir que a Benfica SAD não terá encargos com serviços de intermediação”, anunciou a Benfica SAD num comunicado enviado à CMVM.

“Hoje, tenho de me despedir deste clube que foi a minha casa durante um ano e meio. Só tenho palavras de gratidão para cada companheiro, treinador, funcionário e diretor que fez parte desta jornada. Não é fácil encontrar palavras mas quero falar com o coração. Obrigado por acreditarem em mim, por me ajudarem a crescer como jogador e como pessoa. Levo comigo memórias inesquecíveis, grandes lições aprendidas e o carinho dos adeptos que estiveram sempre presentes. Não é fácil, mas saio de coração cheio e em busca do meu sonho, sabendo que dei sempre tudo de mim pelo manto sagrado. Obrigado por tudo. Até sempre, benfiquistas”, escreveu o lateral espanhol depois da confirmação do negócio.

Álvaro Carreras chegou ao Benfica em janeiro de 2024, na altura por empréstimo do Manchester United. Depois de ter feito 14 jogos, na primeira metade da temporada, ao serviço do Granada, o lateral demorou a ser aposta recorrente de Roger Schmidt, terminando 2023/24 com 16 jogos e um golo. Ainda assim, os encarnados exerceram a opção de compra de seis milhões e, em 2024/25, renovaram a aposta no espanhol. Foi com Bruno Lage que Carreras deu o salto definitivo na sua afirmação, acabando a época com 52 jogos, quatro golos, cinco assistências, como o terceiro elemento do plantel mais utilizado (4.519 minutos) e com a Taça da Liga no seu palmarés.