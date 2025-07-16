Mais de 80 concelhos de 10 distritos do continente estão esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA, que prevê temperaturas de 40 graus Celsius em Évora e Beja e 39 em Castelo Branco e Bragança.

Em perigo máximo de incêndio estão mais de 80 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo, Branco, Portalegre, Santarém e Faro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vários concelhos do interior norte e centro e Algarve apresentam esta quarta-feira perigo muito elevado de incêndio rural.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21h00 desta quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando existe uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu geralmente limpo, aumentando de nebulosidade no litoral norte e centro a partir do final da tarde, pequena subida da temperatura mínima no interior e pequena descida da máxima no litoral oeste.

Está também prevista uma pequena subida da temperatura máxima no nordeste transmontano e Beira Alta.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Leiria) e os 22 (em Faro) e as máximas entre os 25 (em Aveiro) e os 40 (em Évora e Beja).