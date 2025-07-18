A mortalidade em Portugal baixou 0,1% no primeiro semestre do ano, face ao mesmo período de 2024, com o registo de 62.068 mortes, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Do total de óbitos, 104 foram de crianças com menos de um ano, face às 129 verificadas em 2024. Numa comparação mensal, em junho de 2025 registaram-se 9.046 óbitos, menos 592 (-6,1%) do que em maio.

Comparativamente com junho de 2024, registou-se um decréscimo de 234 óbitos (-2,5%). Morrerem 17 crianças com menos de um ano (20 no mesmo mês de 2024). O INE assinalou também que em maio passado se registaram 7.320 nados-vivos, mais 305 (+4,3%) do que em abril deste ano e mais 203 (+2,9%) relativamente ao mês homólogo de 2024.

Nos primeiros cinco meses do ano, registaram-se 34.744 nados-vivos no país (mais 234 do que no período homólogo de 2024), dos quais 102 de mães residentes no estrangeiro (130 em 2024). “Em maio de 2025, o saldo natural foi de -2.289, desagravando-se em relação ao do mês homólogo de 2024, quando registou o valor de -2.478”, sublinhou o INE.

As estatísticas vitais divulgadas regularmente pelo INE indicam ainda que no passado mês de maio se celebraram 3.868 casamentos, mais 1.646 (+74,1%) do que em abril e mais 239 (+6,6%) em relação a maio de 2024.