Tem 166 mil seguidores no Instagram e fotografias com quase 300 mil gostos em que aparece nas bancadas de Wimbledon. Loira de olhos azuis e visuais fashionistas, poderia ser a namorada de qualquer um dos tenistas famosos que competiu no Grand Slam. A influencer Mia Zelu tornou-se viral ao longo dos dias do torneio de ténis, e chegou até a encantar atletas internacionais. Mas a jovem, na verdade, é uma criação de inteligência artificial.

As fotografias que a fizeram viralizar foram partilhadas a 25 de junho. Na primeira imagem, Mia Zelu aparece a assistir a uma partida de ténis no que parece uma fotografia de paparazzi. “Belíssima”, “a mais sexy do mundo”, comentaram alguns “fãs” da jovem, que se apresenta como “digital storyteller e influencer AI”. Entretanto, as imagens parecem ter enganado algumas pessoas. Nas redes sociais os seguidores destacam as interações do jogador de críquete indiano Rishabh Pant, que terá colocado vários gostos nas publicações de Mia Zelu.

Não se sabe quem é que criou a influenciadora, mas há algumas pistas sobre a sua verdadeira identidade. A primeira partilha de Mia Zelu é do dia 15 de março. “Um pouco sobre mim: Sou mais feliz ao sol, acredito que café sabe melhor em cafetarias fofas e adoro hoodies confortáveis e conversas profundas. Agora digam-me algo sobre vocês”, diz a publicação em que a influencer aparece num hoodie branco com um gato ao colo. Um dia antes terá feito a sua estreia na página da “irmã”, Ana Zelu, outra instagrammer gerada por IA, mas criada em 2024. “A minha irmã finalmente decidiu abrir o seu Instagram, dêem-lhe um pouco de amor”, pede na partilha. Ana Zelu está ativa nas redes sociais desde janeiro de 2024 e tem 244 mil seguidores.

Depois de algumas partilhas, a 28 de janeiro de 2024 a influencer revelou ser, na verdade, uma criação de IA. “O rosto que estão a ver não é real, é a criação de inteligência artificial. De repente as coisas começaram a acontecer muito rapidamente – gostos a aumentar e seguidores a acumular. A minha conta de influencer IA tornou-se viral, mas atrás dos números há mais do que uma tendência”, escreveu Ana Zelu, que partilhou um longo texto sobre os perigos da pornografia, a idealização de pessoas e a infidelidade.

Há alguns anos outras influencers criadas por IA já fazem sucesso, como Lil Miquela, que tem mais de 2,4 milhões de seguidores, ou Aitana López, com 400 mil seguidores, criada pela empresa espanhola The Clueless.