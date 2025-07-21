Um conjunto de protocolos colaborativos para recuperação de património cultural classificado, no valor global de 8,8 milhões de euros, vai ser assinado terça-feira, em Lisboa, pelo Património Cultural — Instituo Público e sete municípios, anunciou hoje a entidade.

A primeira fase da parceria para a recuperação de património cultural classificado será assinada na terça-feira, às 11h00, no Palácio Nacional da Ajuda, pelo Património Cultural — Instituo Público (IP-PC) e a empresa pública Estamo SA., com os sete municípios, segundo um comunicado divulgado pelo organismo do Ministério da Cultura.

Nesta primeira fase, o investimento envolvido na “parceria entre as áreas governativas da Cultura e das Finanças, em colaboração com as autarquias, será superior a três milhões de euros”, e tem por objetivo “fazer face à necessidade de intervenção urgente na reabilitação e conservação dos Monumentos Nacionais e de outro Património classificado”, indica o comunicado do IP-PC.

O investimento global é de 8,8 milhões de euros, a concretizar-se numa segunda etapa, acrescenta.

“O novo modelo de articulação entre a Estamo”, da tutela do Ministério das Finanças, e o PC-IP, da tutela do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, “começa por envolver os municípios de Alvito, Lisboa, Melgaço, Moura, Ponte da Barca, Póvoa de Varzim e Tavira”, acrescenta.

Os monumentos a ser alvo de intervenção nesta primeira fase serão a Igreja Matriz do Alvito, a Capela de Santo Amaro (Lisboa), a Igreja do Divino Salvador de Paderne (Melgaço), as Muralhas Modernas de Moura, a Igreja Matriz de Ponte da Barca (Ponte da Barca), a Igreja de São Pedro de Rates (Póvoa de Varzim) e a Igreja de Santa Maria de Tavira.

A cerimónia de assinatura será presidida pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e contará com a presença dos secretários de Estado do Tesouro e Finanças, João Silva Lopes, e da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.