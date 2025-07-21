O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, disse esta segunda-feira que é necessário lançar um concurso público para o segundo meio aéreo de combate a incêndios, que inicialmente estava previsto começar a operar na região em 1 de julho.

Questionado pelos jornalistas à margem da inauguração de um alojamento local, no Funchal, o governante apontou a necessidade de lançar um concurso público, acrescentando que este verão a Madeira só deverá contar com o meio aéreo que o Serviço Regional de Proteção Civil já dispõe e que é suportado pelo orçamento regional.

“Há o nosso. Ainda bem que eu tomei a decisão de pagá-lo”, afirmou, sem adiantar mais pormenores.

Estava previsto um segundo meio aéreo de combate a incêndios a operar na região, custeado pelo Estado, inicialmente a partir de 1 de julho, mas, entretanto, Albuquerque indicou que o processo estava atrasado, justificando com as eleições legislativas antecipadas e a tomada de posse do novo executivo.

A Madeira tem, desde 2018, um meio aéreo em permanência a operar no Serviço Regional de Proteção Civil, que, além de auxiliar no combate a incêndios, é utilizado em operações de resgate.