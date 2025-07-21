A circulação ferroviária noturna entre Porto-Campanhã e Aveiro estará condicionada a partir de sábado e até ao final do ano devido a trabalhos na construção da Linha Rubi do Metro do Porto, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a Metro do Porto referiu que a construção de uma passagem inferior na estação Gaia-Devesas, no âmbito da empreitada da Linha Rubi, implica condicionamentos na circulação ferroviária entre Porto-Campanhã e Aveiro, sobretudo durante a noite e aos fins de semana, “de forma a minimizar impactos para os passageiros”.

“Para assegurar o serviço e reduzir os transtornos causados por estes condicionamentos”, a Metro do Porto vai assegurar “transbordo rodoviário aos passageiros da CP, com paragens junto às seguintes estações ferroviárias: Porto-São Bento, Porto-Campanhã, General Torres, Gaia-Devesas, Coimbrões, Madalena, Valadares, Francelos, Miramar, Aguda, Granja, Espinho, Ovar e Aveiro (para serviços de longo curso)”, acrescentou.

Assim, aos fins de semana a partir de sábado e até 10 de agosto, bem como de 20 a 28 de setembro, haverá condicionamentos na circulação ferroviária das 23h50 às 7h50.

Já nos fins de semana de 17 a 31 de agosto e de 5 de outubro a 2 de dezembro, os condicionamentos decorrerão entre as 22h00 e as 10h00.

Nos dias úteis, de 11 de agosto a 25 de setembro (inclui o feriado de 15 de agosto) e de 26 de novembro a 12 de dezembro (incluindo os feriados de 1 e 8 de dezembro), os trabalhos obrigarão a condicionar a circulação ferroviária naquele troço entre as 23h00 e as 5h00.

O início da construção de uma passagem inferior na estação Gaia-Devesas, que obriga a estes condicionamentos, foi articulado com a Infraestruturas de Portugal e a CP — Comboios de Portugal, assegura a Metro do Porto.

A Linha Rubi, com 6,4 quilómetros e oito estações, inclui uma nova travessia sobre o Douro, a ponte D. Antónia Ferreira, a Ferreirinha, que será exclusivamente reservada ao metro e à circulação pedonal e de bicicletas. Em Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida, e, no Porto, Campo Alegre e Casa da Música.

A empreitada tem de estar concluída até ao final de 2026, mas fonte do Metro do Porto já admitiu à Lusa que a ponte só deverá estar concluída em 2027, estando em causa sobretudo acabamentos.

Inicialmente, o projeto tinha um custo de 435 milhões de euros. Em 16 de abril, o presidente da transportadora admitiu que o custo total da Linha Rubi, atualmente em construção entre Casa da Música e Santo Ovídio, vai subir em 50 milhões de euros e o preço ainda pode aumentar.